Rosalinda Cannavò, lo sfogo della splendida ex gieffina getta nel panico migliaia di fan: lo ha ammesso davanti a tutti

Sono stati mesi particolarmente intensi per Rosalinda Cannavò, che nel giro di poco tempo si è ritrovata a dover gestire una moltitudine di impegni. Oltre ad aver accettato l’offerta di Alfonso Signorini, che l’ha voluta come conduttrice del format “Casa Chi”, l’ex gieffina ha persino deciso di intraprendere la carriera di cantante.

In più di un’occasione, tuttavia, la fidanzata di Zenga aveva palesato la propria insofferenza di fronte al sopraggiungere dei doveri. La Cannavò, attraverso i social media, non mancava di mostrarsi spossata e priva di energie davanti al suo pubblico.

I fan, preoccupati per lei, erano addirittura arrivati ad ipotizzare che, dietro al malessere della siciliana, si nascondesse qualcosa di ben più profondo. La risposta alle loro domande è finalmente arrivata tramite la pagina Instagram di Rosalinda.

Rosalinda Cannavò, lo sfogo in cui ammette tutto: “non abbiamo più voglia di farlo”

Attraverso le sue ultime pubblicazioni social, Rosalinda Cannavò ha trovato la forza di condividere con i fan la natura del suo malessere. Come la recente compilation apparsa su Instagram non manca di testimoniare, la fidanzata di Andrea Zenga sarebbe stata letteralmente travolta dai troppi impegni.

La cantante, che ha sempre accettato le offerte lavorative che le venivano proposte, sarebbe arrivata al punto di accusare un fortissimo stress fisico, che la starebbe tuttora mettendo a dura prova.

Anche attraverso le Instagram stories postate quest’oggi, l’ex gieffina ha tenuto a ribadire la portata del suo disagio. “Quando siamo giù di morale non abbiamo voglia di prenderci cura di noi” ha ammesso la Cannavò, che avrebbe tutta l’intenzione di porre rimedio a questa spiacevole situazione.

La fidanzata di Zenga, come rivelato nel suo ultimo post, avrebbe infatti deciso di dare priorità alle proprie esigenze, mettendo al centro se stessa e non più le persone che la circondano.

Una scelta inevitabile per Rosalinda, di cui i fan non hanno potuto far altro che rallegrarsi. “Concordo pienamente con ciò che hai scritto” l’ha rassicurata un’utente, mostrandosi completamente dalla parte dell’attrice.