Royal Family al settimo cielo: “Aspetta due gemelli”. La notizia è confermata, sudditi in fibrillazione

Lo ha confermato il giornale tedesco Das Goldene Blatt che ha dedicato proprio al re e alla regina la sua copertina.

Lei la conosciamo tutti, la classica ragazza che si è fatta le ossa e alla fine ha trovato l’uomo della sua vita che ha scelto di andare contro il volere della sua famiglia pur di sposarla.

Le nozze tra Letizia Ortiz e Filippo VI di Borbone (Felipe Juan Pablo Alfonso) sono avvenute il 22 maggio 2004. Pochi giorni fa quindi la celebrazione del 18esimo anno di matrimonio tra il re spagnolo e la ex giornalista, redattrice e reporter che ha scelto di appendere penna e microfono al chiodo per amore.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando hanno pronunciato il fatidico sì nella cattedrale di Madrid in quel piovoso giorno in cui la giornalista, spesso ritenuta troppo fredda e distaccata, ha fatto tremare per un istante la Spagna intera e la Corona.

Oggi la coppia è felicemente sposata, l’opinione pubblica su Letizia è molto cambiata, e anche le immagini di coppia felice accanto alle figlie Leonor e Sofia sono sempre molto dolci. La notizia di una possibile nuova gravidanza però scuote, cosa accadrà al Paese?

La Famiglia Reale spagnola si allarga: Letizia Ortiz presto mamma?

Nessun giornale spagnolo ne ha ancora dato notizia ufficiale, diversamente invece il tedesco Das Goldene Blatt ha lanciato questa indiscrezione affermando con assoluta certezza che la moglie di Filippo VI sarebbe incinta e persino di due gemelli.

All’età di 49 anni suonati la regina di Spagna quindi potrebbe dare al Paese l’erede maschio che tutti stavano aspettando e che, se così fosse, potrebbe togliere la corona alla primogenita Leonor che è prima in linea di successione al trono spagnolo.

Al momento nessuna notizia certa confermata da Palazzo, ma la soffiata sta già facendo sparlare i sudditi e il mondo. Nessuna paura però per l’età avanzata della regnante e la possibilità che questa gravidanza possa essere solo un’ipotesi remota.

Ricordiamo che sua sorella Telma ha dato alla luce la sua seconda figlia a 48 anni. Attendiamo ora solo notizie certe dai tabloid spagnoli o qualche soffiata da un membro interno della Famiglia.