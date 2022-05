Serena Rossi. La notizia più attesa è ormai realtà: l’annuncio pubblico sul web

Serena Rossi. La poliedrica artista napoletana ha pubblicato su Instagram uno scatto che annuncia un nuovo tassello nella sua carriera: i fan sono in delirio. Sale l’attesa per il progetto in arrivo

Con una media di 6 milioni di telespettatori a puntata, uno dei successi più clamorosi della scorsa stagione televisiva è rappresentato indubbiamente dalla serie trasmessa su Rai Uno “Mina Settembre”.

La regia è stata affidata a Tiziana Aristarco e si basa sui racconti scritti da Maurizio De Giovanni che vedono come protagonista un’assistente sociale che lavora in un consultorio familiare nel centro storico di Napoli, di nome Mina Settembre appunto. Le presta il volto la poliedrica attrice Serena Rossi, fiore all’occhiello dello spettacolo italiano per la sua bravura e versatilità. Ad accompagnarla un grande cast formato da Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri eNando Paone.

Serena Rossi: i fan di “Mina Settembre” non stanno più nella pelle. Cosa sta per accadere

I fan di “Mina Settembre” saranno felici di sapere che dalla prossima domenica (29 Maggio) Rai Uno riproporrà in prima serata le repliche della fortunatissima serie.

Sarà una buona occasione per ripassare le avventure della giovane assistente sociale, separata da poco dal marito Claudio per il quale prova ancora un grande affetto, mentre si affaccia nella sua vita anche Domenico, un ginecologo molto affascinante.

Mina abita temporaneamente a casa della madre, una donna cinica altoborghese. Nel tentativo di ritrovare il suo equilibrio, si imbatte in una situazione piena di dubbi, legata al passato di suo padre.

Per conoscere l’epilogo gli spettatori non dovranno attendere molto. É stata, infatti, annunciata la fine delle riprese della seconda stagione. A farlo è stata direttamente la protagonista, Serena Rossi, con un eloquente post su Instagram: “Fine corsa” – scrive in didascalia, riferendosi proprio al termine del suo impegno sul set.

Cosa si sa di questa nuova stagione? Ancora praticamente nulla, tutto è a prova di spoiler. Si presume che andrà in onda in autunno, che il numero di episodi possa essere uguale a quello del capitolo precedente (12 puntate) e che ci sarà una graditissima new entry.

Si tratta della famosa attrice napoletana Marisa Laurito che vestirà i panni di una zia di Mina.