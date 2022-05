Il sorriso e lo sguardo di Maria Pedraza? Inconfondibili, i fan impazziscono e sui social le sue foto diventano virali

Occhi celesti, sguardo magnetico e sorriso strepitoso. Così Maria Pedraza ha conquistato milioni di fan che la seguono sui social e non possono fare a meno di supportarla e sostenerla in ogni situazione.

Di origine spagnola, con la sua semplicità e naturalezza e un talento unico si è fatta conoscere dal pubblico che adesso non riesce proprio a fare a meno di lei. Il film Amar è stato il suo trampolino di lancio ed ha poi proseguito con la serie Elite. E adesso?

Maria Pedraza, il dettaglio che non passa inosservato – FOTO

Seguita da dodici milioni di fan, Maria Pedraza non perde occasione di condividere con i follower scatti mozzafiato che diventano immediatamente virali. E’ un vulcano in eruzione, un fiume in piena sempre pronta a mettersi in gioco e vivere nuove avventure.

Ha appena pubblicato un post che non è passato inosservato, soprattutto per un dettaglio che ha fatto la differenza.

In una serie di foto, l’attrice si mostra solare e naturale, sorridente e piena di vita. Indossa un top nero senza reggiseno. Qualcuno, quindi, non ha potuto fare a meno di notare la sua parte più intima.

“Sei uno spettacolo della natura”, qualcuno ha commentato e qualcun altro ha aggiunto: “La meraviglia nei tuoi occhi e non solo lì“, poi ancora “Sono finte?“.

Ancora una volta la star spagnola ha lasciato il segno. Da quanto si può capire dai social, attualmente è impegnata in shooting fotografici ma non sappiamo se sta lavorando anche a qualche set. Una cosa è certa: ha tanti sogni nel cassetto da realizzare e con determinazione e grinta arriverà alla meta, la strada sembra proprio quella giusta. E voi cosa ne pensate?