Stephanie di Monaco ha lasciato basiti mostrandosi in una veste inaspettata per un importante evento. Cosa sta succedendo.

Dai tempi in cui era definita “principessa ribelle” a oggi, le cose sono cambiate molto per Stephanie di Monaco. 57 anni, nella sua vita ha catalizzato l’attenzione in molteplici occasioni.

Terzogenita di Grace Kelly e Ranieri, la sua esistenza è sta segna quando era giovanissima, in particolare per un tragico evento: la reale monegasca, a soli 17 anni, si è ritrovava in aiuto con la madre nell’ambito di un incidente fatale che le ha coinvolte, portando a perdere per sempre la figura materna.

Oltre a questo dramma, negli anni ha collezionato molte delusioni amorose. Dal matrimonio lampo con Daniel Ducruet, padre di due dei suoi figli, si è poi sposata con un artista circense portoghese, Adans Lopez Peres: anche in questo caso le nozze sono finite nel declino ben presto.

I suoi amori tormentati uniti al suo temperamento irriverente e i suoi continui cambi di mestieri, è stata dapprima stilista, poi cantate, nel tempo è stata ribattezzata principessa ribelle, denominazione che oggi sembra non appartenerle più. A dimostralo l’ultima apparizione in pubblico della sorella di Carolina e Alberto, in cui è quasi irriconoscibile.

Stephanie di Monaco irriconoscibile, cambia tutto: mai vista così

Occhiali, look minimal e sguardo serio. Così è apparsa Stephanie di Monaco nella sua ultima uscita pubblica. Si è tratta di un importante evento in cui ha rivestito i panni di madrina dei Carabinieri. Passate in rassegna le truppe, a farle da spalla il figlio Louis Ducret.

Nelle ultime settimane agli eventi pubblici si è mostrata con i capelli molto corti: il suo viso è apparso quasi privo di trucco, con tanto di rughe in vista, dimostrando come la 57enne non tema l’inesorabile passare del tempo.

La reale è apparsa austera e schiva, dimostrandosi molto diversa dalla giovane scatenata che un tempo aveva riempito intere pagine delle cronache rosa con i suoi colpi di testa e le sue scelte sopra le righe.