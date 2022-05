Storie italiane, Eleonora Daniele perde le staffe: “A me non interessa…”

“Storie italiane” torna su un argomento che interessa tutti gli italiani, ecco cosa è successo in diretta su Rai 1

Eleonora Daniele continua a trascorrere con il pubblico italiano la mattinata su Rai 1 con “Storie italiane”, il programma di cronaca e attualità che ogni anno riscontra sempre più successo.

La conduttrice, gli autori e tutto lo staff sono a caccia continua di notizie, testimonianze su fatti che hanno avuto più rilevanza o che sono restati nell’oblio per molto tempo. Oggi, nel corso della puntata la presentatrice ha voluto porre l’attenzione sul giallo di Liliana Resinovich.

Storie italiane, Eleonora Daniele perde le staffe in diretta

Eleonora Daniele riesce a mantenere la calma nella maggior parte dei casi, ma ci sono delle situazioni in cui perde le staffe. Nella puntata del 25 maggio 2022 non è riuscita a trattenersi e nel corso di un collegamento ha superato il limite.

L’argomento in questione era il caso di Liliana Resinovich e la Daniele ha avuto da ridire con il compagno della vittima.

La 63enne è stata ritrovata senza vita a Trieste in un’area boschiva lo scorso 5 gennaio, dopo essere scomparsa il 14 dicembre 2021. Claudio Sterpin è l’uomo con il quale sembra che la donna volesse andare a vivere, lasciando il marito Sebastiano Visintin, ma sono usciti alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale. Le sue ultime ricerche effettuate online rimandano alle voci “come divorziare senza avvocato” e “quanto tempo per ottenere un divorzio”.

Eleonora Daniele ha chiesto al compagno della vittima in collegamento: “Il ritrovamento dei telefonini di Liliana…Sebastiano ci ha raccontato che erano due i cellulari che erano in casa. Tu l’hai chiamata? Perché aveva due telefonini Liliana?”.

A quella domanda Claudio ha risposto: “Pure io ho due telefonini in tasca e allora?”. La risposta, però, non è piaciuta alla conduttrice che ha ripreso la parola spiegando: “Uno può avere milioni di telefoni, ma perché lei ne aveva due?”. L’intervistato ha continuato a parlare sopra alla giornalista che ha perso la pazienza ed ha fermato la conversazione: “Fammi parlare un secondo, a me non interessa quanti telefoni hai tu, perdonami – ha affermato – a me interessa capire se Liliana usava un cellulare per parlare con te e uno con il marito, poi se questa è una domanda elementare… non mi pare proprio, scusatemi”.

La reazione dell’intervistato

La discussione è continuata ed anche il signor Claudio è andato su di giri tanto che l’inviato accanto è stato costretto a tranquillizzarlo e a quel punto la Daniele gli ha chiesto: “Ma perché ti sei arrabbiato così tanto per una semplice domanda, scusami?”.

Il diretto interessato, dopo essersi calmato, ha risposto spiegando che ha paura di non riuscire a spiegarsi. “Mi sembra così banale e logico quello che ho detto” Ha affermato, ma anche questa volta la giornalista ha risposto: “Eh ma quando si parla di una persona morta non c’è nulla di banale e logico, attenzione”.