“Un Posto al Sole”, Giorgia Gianetiempo cambia look: il motivo è ben preciso

Un Posto al Sole: Giorgia Gianetiempo ha deciso di cambiare totalmente il suo look. Per via del lavoro nella soap, ha potuto tagliare i capelli soltanto ora

Giorgia Gianetiempo è una delle attrici più amate della soap opera napoletana Un Posto al Sole. Il suo percorso all’interno di questa grande famiglia è cominciato quando era praticamente una bambina, davanti alle telecamere è diventata una adolescente e poi una donna e ora è un pilastro fondamentale a cui tutti sono molto affezionati.

Non solo Rossella Graziani oggi è una donna affermata, realizzata e che fa un lavoro che ama, anche Giorgia nella vita reale lo è. Da tempo oramai è fidanzata con Luca Turco, che nella soap opera interpreta Niko Poggi. I due, molti anni fa, hanno avuto una relazione sul set ma lui la vedeva soltanto e ancora come una bambina. Non avrebbe mai pensato che un giorno si sarebbero innamorati.

Un Posto al Sole: Giorgia Gianetiempo cambia look per un motivo

Ad oggi Giorgia e Luca convivono e nonostante passino tutto il tempo insieme, tra casa e il lavoro, non si sono stancati l’uno dell’altro e sono certi che durerà per tutta la vita.

Giorgia ha un profilo Instagram dove è molto seguita e dove lavora anche come influencer. Negli ultimi mesi, ha raccontato ai suoi fans che voleva tagliare i capelli ma che a causa del lavoro non poteva farlo. Oggi probabilmente ha ricevuto il permesso da parte degli autori, perché si è recata dal parrucchiere e ci ha dato un taglio netto.

Ha messo via ben 31 centimetri di capelli, che ha deciso di dare in donazione ad una ente benefica. Proprio questo è il motivo per cui se li era lasciati crescere così tanto, e anche se un po’ è stato strano tagliarli, è felice del suo nuovo look.

Giorgia ha ricevuto tantissimi complimenti da parte dei suoi followers: nonostante sia molto diversa così, è bellissima proprio come sempre.