Uomini e Donne, la sfilata maschile fa perdere la testa a Gianni Sperti: il commento dell’opinionista sull’outfit del cavaliere non poteva passare inosservato

Da molto tempo, ormai, a “Uomini e Donne” non andava in onda la sfilata dei cavalieri del parterre. Proprio come la controparte femminile, gli uomini dello studio hanno calcato la passerella cercando di dare il meglio di sé durante le loro performance.

Il tema scelto dagli autori, “nell’arte della seduzione non ho rivali“, ha permesso ai cavalieri di sbizzarrirsi e di proporsi nelle vesti più disparate. A partire da Armando, che ha deciso di sfilare avvolto in un mantello nero, fino ad arrivare a Gianluca, che ha impersonato un affascinante marinaio.

Degna di nota è stata l’esibizione di Riccardo Guarnieri, che sotto gli occhi di tutti ha scelto di donare uno splendido mazzo di rose rosse a Ida Platano. Come se non bastasse, il cavaliere le ha persino chiesto di salire sul palco e di ballare un lento insieme a lui.

Gianni Sperti, unico opinionista della puntata, non ha mancato di elogiare l’esibizione del tarantino. Solamente un altro uomo, agli occhi dell’ex ballerino, è stato in grado di superare la sfilata di Riccardo. Sperti, rapito dalla passerella del suo prediletto, non ha mancato di complimentarsi a gran voce.

Uomini e Donne, Gianni Sperti estasiato dalla sfilata maschile: “sei bellissimo…”

A “Uomini e Donne”, la sfilata maschile ha permesso ai telespettatori di assaporare un momento di pura e spassionata spensieratezza. I cavalieri del programma, che avrebbero dovuto impersonare il tema “nell’arte della seduzione non ho rivali“, si sono sbizzarriti in quanto a look eccentrici ed esibizioni a dir poco scatenate.

Uno su tutti il tarantino Riccardo Guarnieri, che non ha mancato di catturare l’attenzione per via del siparietto che lo ha visto protagonista insieme a Ida Platano. Gianni Sperti, che si è complimentato con il cavaliere, ha tuttavia dovuto ricredersi nel giro di pochi istanti.

Secondo l’ex ballerino, a superare Riccardo in termini di eleganza e seduzione è stato proprio l’ultranovantenne Alessandro. Quest’ultimo, che ha sfilato con uno splendido smoking nero addosso, si è guadagnato gli applausi di tutto il pubblico in sala, nonché una vera e propria compilation di “10” da parte del parterre femminile.

Le dame, nel giudicare, non hanno avuto alcun dubbio. Alessandro, con la sua eleganza e il portamento distinto, le ha letteralmente ipnotizzate. Persino l’opinionista Gianni Sperti, che pur sembrava parteggiare per Guarnieri, è rimasto senza fiato di fronte alla sfilata: “sei bellissimo Alessandro!“.

Nel momento del conteggio dei voti, Maria De Filippi non ha tentennato neanche per un secondo. “Vince Alessandro a mani basse, secondo Riccardo” ha sentenziato la presentatrice, per poi scoprire di aver centrato in pieno la previsione. L’anziano cavaliere, supportato dagli applausi del pubblico, è risultato essere il migliore della sfilata.

Per lui l’affetto e la stima dei telespettatori non vengono mai meno. L’opinionista, da sempre affezionatissimo ad Alessandro, non si è trattenuto dall’esprimere la propria gioia per la vittoria del cavaliere: “te la meriti tutta“.