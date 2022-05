“Sei un sogno bellissimo”, Vanessa Incontrada e la camicetta sbottonata fin lì: sublime. Non si poteva chiedere di meglio – FOTO

Vanessa Incontrada illumina la giornata dei follower con un primo piano incandescente che mette tutti d’accordo: divina ai massimi livelli.

La showgirl e conduttrice di origini spagnole, Vanessa Incontrada ha fatto nuovamente breccia nel cuore dei fan con uno dei suoi primi piani di valore.

Ancora una volta è la sua classe e un’eleganza smisurata, mischiate ad una bellezza senza rivali a mettere in discussione il suo personaggio. Una personalità unica e speciale, semplice di per se e in costante lotta contro i diritti violati.

Di personaggi vip come Vanessa ce ne sono davvero pochi se si pensa a tutte le volte che la showgirl si è prodigata a spada tratta, in difesa di quelle persone più fragili e sensibili che non riescono a trovare il modo di ripartire dopo aver subito una ‘batosta’.

Anche quando le è sembrato crollare il mondo addosso, Vanessa è riuscita con le sue sole forze a risollevarsi

Vanessa Incontrada e una bellezza capolavoro che non conosce rivali: come ‘mamma l’ha fatta’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Grazie all’impatto emotivo e propositivo nel modo di fare e vedere le cose della vita, Vanessa Incontrada è riuscita a scrivere la storia.

Da quando è in Italia, la conduttrice spagnola rappresenta un esempio per molti personaggi e colleghi vip, nonchè un emblema del mondo dello spettacolo. Semplice, genuina come poche non si tira indietro dal dimostrare la naturalezza del suo modo di essere.

A questa speciale dote aggiungiamo un pregio estetico di qualità che non lascia spazio all’immaginazione. Si tratta della sua bellezza divina, un capolavoro di Madre Natura, apprezzata dalla stragrande maggioranza dei fan.

Su Instagram, Vanessa sta esprimendo il meglio del suo repertorio tra un sorriso sincero e uno sguardo incandescente che fa innamorare all’istante.

A rendere stuzzicante l’atmosfera intorno a lei è un primo piano ricco di sensualità, intriso di quel dettaglio super attraente, capace di cambiare in meglio la giornata di tutti.

La camicetta sbottonata fino in quel punto rappresenta un “sogno bellissimo” per gli appassionati, che di meglio non potevano affatto chiedere per continuare nel segno della positività e della fiducia in se stessi, la propria giornata modello.