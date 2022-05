Tutte le informazioni sul prossimo appuntamento con Vasco Rossi ad Imola. Previsioni meteo e utili indicazioni per raggiungere l’Autodromo.

In seguito alle vibranti emozioni relative all’appuntamento di ieri, 24 maggio 2022, con il Live tenutosi presso l’Ippodromo di Milano, Vasco Rossi è pronto a tornare sul palco il prossimo sabato, 28 maggio. Il concerto sarà questa volta in diretta dall’Autodromo di Imola.

Il cantautore nativo di Zocca prosegue diretto e a suo agio nella sua terra d’origine. A meno di settantadue ore dall’atteso appuntamento con il Blasco a Imola oltre 86mila persone sarebbero già in coda per raggiungere le postazioni.

Vasco Rossi Live Imola: come arrivare all’Autodromo, previsioni meteo, le ultime

Dopo “la tempesta” scatenatasi durante l’appuntamento di ieri, documentata dallo stesso artista nelle sue ultime storie su Instagram, molti dei suoi fan, desiderosi di una postazione quanto più vicina al palco, avrebbero già provveduto ad accamparsi in tenda nei pressi di via Malsicura.

Mentre si freme per l’apertura delle vie d’accesso al sottopalco, rappresentate dall’unica entrata su via Malsicura, in stretta prossimità con l’Autodromo, ecco alcune informazioni necessarie per i fedeli ascoltatori del Vasco nazionale.

In primis, le previsioni meteo, avrebbero annunciato un’andatura ballerina delle nuvole su Imola per i prossimi giorni. Se le temperature di sabato 28 maggio saranno più che favorevoli, dai 19° ad un massimo di 27° in pieno giorno, alcune brevi precipitazioni potrebbero essere contrastate interamente dal vento.

La pioggia resta prevista, al momento, dalla prima serata di sabato fino alle ore 23. Non resta dunque, adesso, che sperare in un aggiornamento più clemente nel corso dei prossimi giorni, quanto in un’accelerazione ancor più costante del vento.

E dunque, come desidera suggerire quest’oggi sul finale lo stesso amatissimo cantautore, di attendere invece un’ancor più apprezzata “Pioggia Alla Domenica“. In conclusione anche i fan dell’artista settantenne, ad ogni modo, non sembrano essere scoraggiati dalle attuali previsioni.