“Belli in modo assurdo”: la vicinanza a suon di baci tra Damiano e Victoria De Angelis a Cannes scalda inverosimilmente il cuore dei loro fan.

Approdati sul red carpet della 75esima edizione del “Festival di Cannes“, grazie all’inedita colonna sonora realizzata per “Elvis“, pellicola in uscita il prossimo 22 giugno e basata sull’indimenticabile storia della più grande icona del rock&roll su scala internazionale, i Maneskin aggiungono adesso alla lista dei loro più recenti successi anche un’inattesa “compilation” di appassionati baci tra due dei loro esponenti.

A pochi giorni dalla loro esibizione già colma di stile e adrenalina in onore della sfilata “Gucci Cosmogonie” tenutasi nel sud Italia, la rock band si aggiunge in queste ore alla lista di grandi artisti per la realizzazione di una soundtrack originale del nuovo film su Elvis Presley e dalla regia di Baz Luhrmann.

Vic De Angelis, compilation di baci con Damiano. Pubblico sotto choc: “cosa siete…” – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Non lo perderò” Elisabetta Canalis rovente in FOTO da femme fatale per il nuovo cult hollywoodiano

Le emozioni sembrano ormai destinate a moltiplicarsi nelle prossime ore. Specialmente tra la coppia di protagonisti della scorsa edizione del “Coachella Valley Music and Arts Festival”.

Si tratta del carismatico frontman del gruppo musicale, Damiano David, e della bassista ventiduenne anch’essa di origini romane, Victoria De Angelis.

“Cosa siete…“, risponderanno a tal proposito in fan del magnetico duo, apparso con mai così evidente affiatamento nei loro ultimi scatti condivisi su Instagram. Le immagini, relative alla loro prima notte sulle spiagge della Costa Azzurra, non sono riuscite a passare inosservate agli occhi dei loro ben 6milioni di follower.

A suon di baci i loro protagonisti firmeranno la loro entrata in grande stile, vestendo entrambi un look elegante in black&white e fortunatamente, come sempre, “sopra le righe“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vasco Rossi Live Imola: come arrivare all’Autodromo, previsioni meteo, le ultime

L’outfit di Vic ha qui subito una netta trasformazione. Dalle meravigliose “stelline” in argento da lei divinamente indossate per l’evento in quel di Castel del Monte, lo scorso 17 maggio, qui la scelta ricadrà su un tailleur altrettanto apprezzato dai suoi fan. Al suo fianco, in conclusione, nel primo scatto al chiaro di luna il batterista del gruppo Ethan Torchio.