Dopo la Finale della ventunesima edizione di “Amici”, Lorella Cuccarini rompe il silenzio sul rapporto con Maria De Filippi tramite una lettera su Instagram.

La ventunesima edizione di “Amici” si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis e Lorella Cuccarini si trova a dover tirare le somme sull’esperienza come maestra di canto nel talent show di Maria De Filippi, spendendo parole inaspettate per la presentatrice.

Felice per il percorso dei suoi allievi Sissi ed Alex nel programma in onda su Canale 5, la showgirl e maestra si lascia contagiare dall’entusiasmo e stupisce tutti sul proprio profilo Instagram.

Amici, Lorella Cuccarini scrive una lettera a Maria De Filippi

Lorella Cuccarini è entrata a far parte del cast di “Amici” e per il secondo anno consecutivo ha occupato la cattedra di maestra, cedendo il ballo a Raimondo Todaro e mettendosi alla prova come professoressa di canto.

Amatissima dal pubblico del talent show di Canale5 e dai suoi allievi, che hanno parlato benissimo del percorso fatto con lei nella scuola più famosa d’Italia, lodandone spesso e volentieri il grande istinto materno e la sua pacatezza, Lorella si trova a tirare le somme del suo impegno nel programma di Maria De Filippi.

La showgirl, in coppia con Todaro, ha portato sino alla grande Finale due dei suoi migliori alunni, i quali tuttavia hanno dovuto cedere il passo a Luigi Strangis, incoronato vincitore della ventunesima edizione di “Amici”. Vittoria che non è riuscita a cancellare la felicità della maestra di canto.

Così, sull’onda dell’entusiasmo, Lorella ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Maria De Filippi, tessendo le lodi della presentatrice. “Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di un’amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. Non basterebbero mille lettere per dirle grazie”, ha scritto nella lettera social dedicata a Maria. La maestra di canto non ha nascosto di dovere moltissimo alla De Filippi, dichiarando di essere fiera di sentirsi parte di questa caotica e artistica famiglia che è “Amici”.