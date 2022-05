Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere un post su Instagram per fare un annuncio inatteso: cambiamento importante.

Aurora Ramazzotti è una conduttrice di grande livello. La classe 1996, in questi anni, ha dovuto lottare contro critiche e malelingue che la accusavano di essere una grande raccomandata. In realtà, la ragazza è estremamente simpatica e talentuosa. La figlia di Michelle Hunziker, dopo aver condotto la fascia pomeridiana di X-Factor su Sky dal 2015 al 2017, ha poi affiancato la madre a ‘Vuoi Scommettere?’, show di casa Mediaset.

La sua popolarità è innegabile: sul solo Instagram vanta ben 2,2 milioni di followers. La 25enne interagisce molto spesso con i suoi seguaci, rispondendo a loro quesiti e condividendo post in cui svela dettagli della sua vita privata. Questo pomeriggio, ad esempio, la piccola Ramazzotti ha messo in rete un contenuto alquanto interessante in cui ha svelato un cambiamento importante nella sua vita.

Aurora Ramazzotti, cambiamento epocale nella sua vita: annuncio inatteso

Aurora, come al solito, utilizza i social network anche per svelare alcuni dettagli interessanti della sua vita. Questo pomeriggio, la bella figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros ha condiviso su Instagram un post in cui ha annunciato un cambiamento importante nella sua vita. Nel contenuto in questione, è stata allegata anche un’immagine fantastica in cui la ragazza è in tenuta d’allenamento. La tutina è strettissima mentre il micro top è veramente piccolo.

“Da quando ho iniziato il mio viaggio nello sport la mia vita ha cambiato completamente rotta“, ha annunciato la conduttrice senza ulteriori giri di parole. La Ramazzotti ha anche rivelato che fino a qualche tempo fa non voleva sapere nessun motivo per alzarsi dal divano, né tanto meno di entrare nel ritmo. Aurora, infine, ha dato appuntamento ai suoi seguaci per il 31 maggio alle ore 18:30. Stando a quanto si legge, ci sarà una live su un’applicazione di sport e i posti sono limitati.