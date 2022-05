Barbara D’Urso, umiliazione pesantissima in diretta: “ti paga solo 20€”

Barbara D’Urso, uno degli ospiti di Pomeriggio 5 viene pesantemente umiliato durante la diretta: in studio cala l’imbarazzo più totale

A “Pomeriggio 5” durante la seconda parte della puntata, si è parlato di visioni soprannaturali. Barbara D’Urso, assieme ai suoi ospiti, ha affrontato un tema tanto delicato quanto dibattuto, che non ha mancato di urtare la sensibilità di molte persone presenti in studio.

La conduttrice, nello specifico, ha ascoltato le testimonianze di Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, e di Ivano Michetti, membro della band de I Cugini di Campagna.

La prima, in maniera del tutto sorprendente, ha raccontato alla D’Urso di avvertire costantemente la presenza del padre, scomparso ormai da nove anni. A detta della donna, l’amatissimo cantante cercherebbe di stabilire un contatto con lei proprio all’interno della casa dove risiede.

Di diversa natura è stato invece il racconto di Ivano, che non ha mancato di fargli guadagnare molte critiche. Uno degli opinionisti di “Pomeriggio 5”, che non riusciva più a tollerare le parole del musicista, non ha mancato di sferrare un attacco pesantissimo. In studio sono volate parole di fuoco.

Barbara D’Urso, l’ospite Ivano Michetti sgancia la bomba in diretta: “ti paga solo 20€”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ida e Riccardo, tra loro spunta una terza persona. Fan imbestialiti: “è tutta colpa sua”

Tra Ivano Michetti e Alessandro Cecchi Paone sono volati insulti a dir poco al veleno. Il fondatore de I Cugini di Campagna, in tema di “soprannaturale”, ha raccontato a Barbara D’Urso una storia che ha davvero dell’incredibile. Il musicista, nel periodo in cui si trovava in ospedale a seguito di un ictus, avrebbe infatti visto la Madonna.

“Mi è apparsa mentre ero in coma” ha spiegato Michetti ad una sconcertata Barbara D’Urso, che a stento è riuscita a trattenere lo stupore. Il racconto, tuttavia, non è parso proprio andare giù ad Alessandro Cecchi Paone, che non ha mancato di redarguire aspramente Ivano.

“Più che la Madonna, io ringrazierei i medici che ti hanno salvato” ha osservato il giornalista, che non si sarebbe minimamente aspettato la reazione furiosa di Michetti. Il musicista, profondamente offeso da quelle parole, ha replicato con toni davvero accesissimi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Soleil Sorge ritrova l’amore con un ex vip? Lo scoop che sta esplodendo

“Anche oggi ti sei guadagnato i 20€ che ti dà Barbara” – ha tuonato indispettito Ivano, per poi aggiungere – “solo lei potrebbe pagarti“. Uno scambio di battute decisamente colorito, che solo la conduttrice è riuscita a mettere a tacere con la sua immancabile professionalità.