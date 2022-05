La notte scorsa sulla provinciale tra Pietramelara e Baia e Latina (Caserta), un ragazzo di soli 17 anni è morto in un incidente stradale. Grave l’amico.

La notte scorsa, tra mercoledì 25 e giovedì 26 maggio, un ragazzo di 17 anni è morto in seguito ad un tragico incidente stradale sulla provinciale tra i comuni di Pietramelara e Baia e Latina, in provincia di Caserta.

L’adolescente, senza la patente non essendo ancora maggiorenne, avrebbe preso la macchina dei suoi genitori senza il loro permesso per fare un giro insieme ad un amico, suo coetaneo. Mentre percorrevano la provinciale, però, riportano alcuni giornali locale e la redazione di Tgcom24, un cinghiale avrebbe attraversato carreggiata ed il giovane non è riuscito ad evitare l’impatto con l’animale, morto dopo l’investimento. Subito dopo la vettura è uscita di strada schiantandosi contro un muro.

Sul posto sono arrivati i mezzi dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. I due occupanti sono stati estratti dalle lamiere, ma per il 17enne alla guida era ormai troppo tardi: è deceduto poco dopo per le gravissime lesioni. L’altro ragazzo è stato, invece, trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora, scrive Tgcom24, si trova ricoverato in gravi condizioni ed in prognosi riservata.

Il compito delle indagini e dei rilievi è affidato ai carabinieri, accorsi sul luogo del sinistro insieme alle squadre di soccorso.