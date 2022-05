“Vorrei essere un uomo” Costanza Caracciolo fuori tutto: quanta sensualità

Costanza Caracciolo annuncia ai fan una grande novità, ecco a cosa ha lavorato in questo ultimo periodo: non vede l’ora di venire allo scoperto

Da tutti conosciuta come l’ex velina di “Striscia la notizia”, compagna di Bobo Vieri e mamma di Stella e Isabel. Stiamo parlando di Costanza Caracciolo, ormai diventata un’influencer e imprenditrice.

Molto attiva sui social, vanta di più di un milione di follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato. Da sola o in compagnia, riesce sempre a lasciare il segno.

Costanza Caracciolo, prima di volare a Formentera lancia una bomba: cosa ha combinato?

Sta per volare sull’isola più in, la sua seconda casa, ma prima di lasciare l’Italia per raggiungere Formentera, Costanza Caracciolo ha fatto un annuncio strepitoso sui social.

“Oggi abbiamo scattato la campagna del mio brand, per il primo prodotto che uscirà a breve. Sono super soddisfatta del lavoro svolto, ho lavorato con un team fantastico, le idee si sono sposate perfettamente e tutti eravamo in gran sintonia…– ha scritto – volevo ringraziare tutto lo staff perché mi ha aiutato a realizzare lo shooting che ho sempre sognato!!! Come si dice?? Stay tuned a breve seguiranno aggiornamenti”.

L’ex velina si è mostrata in una foto scattata davanti allo specchio con un body rosa e il décolleté in primo piano. Tacchi a spillo e gambe incrociate, capelli sciolti e trucco esagerato. Quale sarà il primo prodotto da pubblicare? Non vediamo l’ora di scoprirlo e intanto leggiamo qualche commento lasciato da i fan sotto al post.

“Principessa Hollywood Style“, qualcuno ha aggiunto e poi ancora “Vorrei essere un uomo“, qualcun altro ha scritto: “Non sto più nella pelle”.

Non ci resta che attendere per avere ulteriori informazioni al riguardo, Costanza Caracciolo non molla mai e continua a mettersi in gioco, seguendo una meta e grandi obiettivi. Il lavoro e la famiglia sono le sue priorità, due punti fondamentali di cui non può fare a meno.