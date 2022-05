Cresce la preoccupazione dopo la decisione intrapresa da Guendalina Tavassi a “L’Isola Dei Famosi”, arrivato le dichiarazioni da brividi.

Durante l’ultimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi qualcosa ha cambiato drasticamente le carte in tavola. La decisione di Guendalina Tavassi, ex leader largamente apprezzata dal pubblico della penisola, ha scosso l’animo dei suoi fan sin dall’inizio. Poi l’abbandono tra le lacrime. Ora però, a seguito delle sue dichiarazioni, la preoccupazione diventa ancora più forte.

“L’Isola Dei Famosi non sarà già la stessa senza Guenda“, scrivono gli utenti su Instagram a poche ore dalla sua uscita dal gioco in diretta dalle Honduras. Guendalina, dopo aver ricevuto una notizia inaspettata dalla Capitale durante la diretta con la diciannovesima puntata di venerdì, ha poi spiegato con coraggio le sue motivazioni. Adesso a due giorni dall’accaduto la situazione si fa sempre più delicata.

“Non davanti a lui” Guendalina Tavassi in ansia per suo figlio, aumenta la preoccupazione

L’impavida influencer e opinionista, celebre per il suo essere “senza filtri“, dopo le innumerevoli prove di coraggio sull’Isola che l’hanno resa una delle protagoniste di quest’edizione 2022, ha dovuto prendere in considerazione una volta per tutte la scelta di abbandonare il suo percorso nelle Honduras. E tornare immediatamente a casa dai suoi bambini, Chloe e Salvatore.

La decisione è stata intrapresa da Guenda senza tentennamenti. A seguito dell’improvvisa uscita di prigione del suo ex partner, Umberto D’Aponte, la naufraga ha preferito siglare il suo “no” ufficialmente. Declinando, in tal modo, la possibilità di continuare il gioco nonostante il dispiacere manifesto dei suoi sostenitori e della stessa conduttrice.

Pubblicate adesso, le ultime dichiarazioni, i fan dell’opinionista si sono dimostrati ancor più scossi di fronte a un momento in cui la preoccupazione di Guenda per i suoi figli sembra essere in continua ascesa.

Le restrizioni non sarebbero state abbastanza, per l’ex partner di Guenda, la quale ha dichiarato di come i suoi bambini avessero assistito in passato agli episodi di violenza da lui condotti all’interno del nucleo familiare. Pertanto, l’ex naufraga, non ha potuto tirarsi in dietro di fronte a una situazione di allerta.

Ad aggiungersi alle varie aggressioni, Guenda ha poi concluso spiegando le dinamiche dell’ultimo avvenimento. “Lo hanno fatto davanti ai miei figli“, ha raccontato l’opinionista ancora turbata ripercorrendo gli avvenimenti. “Non a te, non davanti a loro“, avrebbe risposto una fan di Guenda. E ancora, un ultimo utente: “mai più“.