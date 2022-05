De Sica, carriera moglie figli del grande attore romano

Christian De Sica torna in tv questa sera con Poveri ma ricchissimi, nell’attesa scopriamo qualche curiosità sulla sua vita professionale e privata

E’ uno degli attori più amati dal pubblico italiano, figlio d’arte, la recitazione è sempre stato il suo mondo ed oggi all’età di 70 anni non può che confermarlo.

Christian De Sica è un artista a trecentosessanta gradi: attore, comico, showman, regista, sceneggiatore e conduttore televisivo. Suo padre era Vittorio De Sica, colui che ha contribuito alla storia del cinema italiano ed ha indirizzato il figlio in questo mondo, ma a una condizione: “Papà mi diceva ‘Se non diventi il numero uno lascia perdere'”. Ha riferito il re dei cinepanettoni al Corriere della Sera.

Christian De Sica, alcuni dettagli sulla su vita

A quanto pare c’è riuscito perché Christian De Sica è considerato uno dei migliori sul set, non solo per il suo talento ma anche per la sua intraprendenza, il modo di approcciarsi, la determinazione e l’arte dell’improvvisazione.

Anche lui ha due figli di nome Brando e Maria Rosa con i quali ha un rapporto meraviglioso e al riguardo ha rivelato nell’intervista per il Corriere della sera: “I figli vogliono dei genitori e io, nonostante il mio mestiere, ho cercato di portarmeli appresso appena potevo, mangiandomi anche le diarie dei miei film”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Non davanti a lui” Guendalina Tavassi in ansia per suo figlio, aumenta la preoccupazione

E’ molto legato a sua moglie Silvia, nonché sorella di Carlo Verdone. L’ha conosciuta proprio grazie al suo amico con il quale studiava. Tra loro fu amore a prima vista ed oggi dopo trentadue anni, i due si amano immensamente. “Una presenza fondamentale, è tutto, bella, intelligente, voi donne siete più coerenti di noi maschi, con la testa sulle spalle. – ha raccontato – E poi una donna innamorata è magica, ti fa fare cose che non avresti il coraggio di fare”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Dayane Mello detta le mode, il carosello di FOTO alla finestra è illegale: solo lei può indossare quel trikini, che fondoschiena!

La sua prima esperienza nel mondo della recitazione? Debutta nel 1980 con Paulina e da lì è stato un susseguirsi di successi, notorietà e popolarità, senza mai perdere quella naturalezza e semplicità che da sempre lo hanno contraddistinto e lo rendono unico e inimitabile.