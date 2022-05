Federica Panicucci come i Ferragnez? Gli indizi portano verso una direzione clamorosa – FOTO

Federica Panicucci. La strepitosa presentatrice in forza alle reti Mediaset si trova in un luogo incantevole della nostra bella Italia. Fiori d’arancio in arrivo. Che sia uno spoiler sulla location?

Frizzante, energica e carismatica, Federica Panicucci è un pilastro delle reti Mediaset fin dai primissimi anni ’90.

La sua popolarità è esplosa grazie alla trasmissione musicale, divenuta un cult, “Festivalbar”, affiancando la super coppia di conduttori formata da Fiorello e Amadeus. Dopo una piccola parentesi in Rai, la Panicucci è tornata alle reti del biscione. Dal 2009 è lei a dare il buongiorno agli italiani quotidianamente con la trasmissione “Mattino Cinque” di cui tiene le redini attualmente insieme al collega Francesco Vecchi. Dallo spettacolo all’attualità passando dai fatti di cronaca più cruenti, la presentatrice di Cecina (classe 1967) è dotata di grande preparazione e una forte dose di empatia tale da coinvolgere il pubblico da casa con i suoi interventi pertinenti e approfonditi.

Federica Panicucci: il 2022 sarà l’anno del suo nuovo “sì”

Federica Panicucci è stata a lungo compagna del famoso dj Mario Fargetta dal quale ha avuto due figli: Sofia e Mattia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michela Quattrociocche lascia senza parole. La FOTO sul web attira il commento audace di una famosa collega

Dal 2016 è legata a Marco Bacini; nato a Milano il 22 novembre 1976, è un imprenditore impegnato nel settore della moda. Di sua proprietà è, infatti, il marchio Rude is cool.

“Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi” – ha detto tempo fa Federica Panicucci, intervistata nel salotto pomeridiano di “Verissimo” su Canale 5 – “Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio“.

É giunto il momento del suo secondo “sì” ma ancora è tutto top secret al riguardo. Quello che si sa è che la conduttrice televisiva e l’imprenditore al momento si trovano in una location da sogno. Stiamo parlando del Verdura Resort, in prossimità di Sciacca (provincia di Agrigento). Stanno godendo del primo caldo che anticipa l’estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alessia Marcuzzi, dopo l’addio alla Mediaset torna in tv: dove e quando la vedremo

Che sia un sopralluogo per l’imminente cerimonia? Federica Panicucci e Marco Bacini andrebbero a infoltire una bella lista di super vip che ha scelto la Sicilia per il loro matrimonio.

Gli apripista sono stati Chiara Ferragni e Fedez (la nota influencer è tornata di recente nell’Isola per un mega party di compleanno). Impossibile non citare anche l’attrice Miriam Leone e Paolo Carullo o il leader dei Radiohead Thom Yorke e la consorte Dajana Roncione.