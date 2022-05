Giulia Salemi regala ancora una volta uno scatto impressionante sui social network: la showgirl si presenta con un outfit da mozzafiato.

Giulia Salemi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo prendendo parte ad alcuni concorsi di bellezza. Dopo l’esperienza nel programma ‘Veline’, la nativa di Piacenza ha poi partecipato a ‘Miss Italia’ raggiungendo il terzo posto in classifica ma ottenendo alcune fasce come ‘Miss Sport Lotto’ e ‘Miss TV Sorrisi e Canzoni‘. Nella sua straordinaria carriera, la showgirl ha partecipato a reality come ‘Pechino Express’ e ‘Grande Fratello Vip’.

La Salemi ha spesso conquistato le prime pagine del Gossip per le sue intense relazioni d’amore: dopo la storia con Francesco Monte, la classe 1993 si è legata sentimentalmente a Pierpaolo Pretelli. Giulia è una star anche sui social network: i suoi numeri su Instagram sono incredibili. Sul noto servizio di rete sociale, infatti, la modella vanta ben 1,8 milioni di followers. In questo particolare periodo dell’anno, la 29enne ha deciso di fare un viaggio memorabile: come al solito, le sue esperienze vengono testimoniate su IG. L’ultima fotografia apparsa oggi sul suo profilo ha mandato in visibilio i seguaci.

Giulia Salemi, il top sta per esplodere: outfit rovente

Giulia, anche oggi, ha mandato in visibilio il suo bacino d’utenza condividendo una fotografia incredibile. La modella e showgirl indossa un top che sta semplicemente per esplodere: fuoriesce il décolleté con pericolosità. Il capo d’abbigliamento si apre proprio al centro, offrendo al web una visione mostruosa.

“Ieri sera siamo andati al ristorante Dar Yakout uno dei preferiti di Yves Saint Laurent… ogni angolo è pieno di storia e di cultura … davvero una delle experience più belle di sempre”, ha scritto in didascalia la nativa di Piacenza. La 29enne si trova al momento a Marrakech, in Marocco.