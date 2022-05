Gratta e Vinci, la dea bendata è arrivata nel momento giusto: la colazione indimenticabile e con un sapore tutto diverso

Agli italiani piace tentare la fortuna, si sa. E così lo Stato continua ad emettere tagliandi che propongono sempre nuovi tipi di combinazioni e modalità di vincita. Il Gratta e Vinci è diventato ormai intramontabile: dal 1994 quando ha fatto il suo esordio nelle tabaccherie e ricevitorie non si è mai fermato.

Tantissime le delusioni ma anche diverse le vittorie che hanno fatto gioire tante famiglie con vincite inaspettate che hanno regalato dei “bottini” super. Oggi le tipologie di tagliandi si sono moltiplicate e per i giocatori c’è sempre l’imbarazzo della scelta.

Uno dei biglietti più gettonati è il “Il Mega Miliardario”. Proprio un Gratta e Vinci di questa tipologia ha regalato una bella vincita lungo lo Stivale. Una colazione si è trasformata letteralmente in una gioia indimenticabile.

Gratta e Vinci, il tagliando vincente: ecco la somma

Una colazione super fortunata quella di qualche mattina fa per una donna della provincia di Forlì che durante lo spuntuno mattutino ha deciso di tentare la fortuna. Siamo a San Colombano nel bar e ricevitoria di via Salvador Allende 8.

È qui che la donna ha deciso di “investire” qualche spiccio in un tagliando ed in pochi istanti ha capito che quella era la sua giornata fortunata al “Bar Sport”. Come avviene di consueto, infatti, la donna ha iniziato a grattare il suo tagliando e man mano che la situazione si rendeva evidente lo stupore ha conquistato il suo viso fino a quando è arrivata la conferma.

Il numero 11 le ha regalato ben 10 mila euro e la festa nel bar ha così coinvolto tutti, anche il proprietario Fausto. In questo esercizio commerciale ancora mai nessuno aveva realizzato una vittoria e per questo la festa è stata doppia.

La vincita per la donna è stata provvidenziale. Proprio lei ha confessato, infatti, di vivere un periodo in cui è stata sottoposta a diverse spese e questi soldi del Gratta e Vinci l’aiuteranno a respirare un bel po’. La fortuna è arrivata dunque nel momento giusto e ha baciato anche una cittadina “qualsiasi”.