Ida e Riccardo, i fan perdono la testa contro la nota coppia. Tra loro spunta una terza persona: “è la colpevole di tutto”

Tutti i nodi sono venuti al pettine nel corso della puntata odierna di “Uomini e Donne”. Ida e Riccardo, dopo vari ammiccamenti e frecciatine che non avevano mancato di far sognare il pubblico, hanno scelto di concedersi una cena insieme per tentare di risolvere i problemi del passato.

Fin da subito è apparso chiaro il fatto che i due avessero interpretato quell’uscita in maniera diversa. Mentre Guarnieri voleva semplicemente ritrovare un dialogo con la sua ex storica, quest’ultima, all’opposto, sembrava davvero credere in un ritorno di fiamma con il tarantino.

La situazione, come raccontato in trasmissione, è degenerata nel giro di pochi minuti. Il cavaliere e la dama, dando luogo ad un teatrino trito e ritrito, hanno iniziato ad accusarsi reciprocamente e ad attribuirsi l’uno l’altra la colpa del fallimento della serata.

Una scena che non ha mancato di far guadagnare al Guarnieri molte critiche, specialmente da parte del pubblico a casa. Come i telespettatori non hanno tardato a sottolineare, tra Ida e Riccardo ci sarebbe di mezzo una terza persona, che sarebbe la vera responsabile di tutto. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ida e Riccardo, tra loro spunta una terza persona. Fan imbestialiti: “è tutta colpa sua”

Per l’ennesima volta, Ida e Riccardo hanno dimostrato di non riuscire proprio a trovare un punto di incontro. I due celebri ex di “Uomini e Donne”, che si sono lasciati due anni fa, hanno più volte chiarito che proprio l’incompatibilità caratteriale, nel loro caso, aveva determinato l’irreparabile rottura.

Dati i frequenti giochi di sguardi e gli ammiccamenti di cui si sono resi protagonisti in puntata, Ida e Riccardo hanno finalmente deciso di uscire insieme per cercare di capire se fosse possibile o meno recuperare un rapporto.

La bresciana, giunta in studio con il dente avvelenato, non ha mancato di criticare aspramente l’ex. A detta della Platano, Riccardo non avrebbe minimamente mostrato interesse nei suoi confronti, specie per quel che concerne l’approccio fisico. “Voleva solo che io mi dichiarassi per appagare il suo ego“: questa la severa stoccata della donna.

Guarnieri, dal canto suo, ha cercato di difendersi dalle pesanti accuse della dama, che sembrava non volergli lasciare spazio per replicare. “Dopo due anni io cercavo solo un dialogo, ma è evidente che non lo avremo mai” continuava a ripeterle il tarantino, mentre tutto lo studio applaudiva alle parole di Ida.

Secondo la Platano, Riccardo non l’avrebbe mai amata davvero, ma all’opposto avrebbe più volte strumentalizzato i suoi sentimenti per un proprio tornaconto. Persino Tina Cipollari, questa volta, si è schierata dalla parte della dama: “mi meraviglio che ancora perdi tempo con lui“.

Secondo il pubblico a casa, parallelamente, la questione è parzialmente diversa rispetto a ciò che appare. I fan, tramite le pagine social di “Uomini e Donne”, non hanno mancato di prendersela con una terza persona, che a detta loro sarebbe la vera responsabile di tutto.

“Maria, è colpa tua se loro hanno ancora spazio“, “non dovresti più farli parlare“: questo il coro di protesta sollevatosi dal web. Stando al parere dei telespettatori, solo la De Filippi ha il potere di porre fine una volta per tutte a questi teatrini inconcludenti.