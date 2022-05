Pesci, sapete qual è il più grande pregio di questo segno?

Pesci, sapete qual è il più grande pregio dei nati sotto questo segno? Sono particolarmente noti per questa loro caratteristica.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo dei Pesci. Come tutti i segni zodiacali, anche loro hanno pregi e difetti. Ma sapete qual è il loro pregio più grande?

Pesci, il suo più grande pregio: il segno più introspettivo

I Pesci sono dei grandi ascoltatori. Come tutti i segni d’acqua, sono particolarmente introspettivi e sanno proiettare la propria esperienza nella vita degli altri per capirne a fondo i bisogni e i desideri. Proprio in virtù di questa loro propensione all’ascolto, i Pesci sono considerati degli amici e dei perfetti consiglieri. Se chiedete consiglio ad un Pesci, difficilmente otterrete delle soluzioni pre-confezionate. Al contrario, questo segno cercherà sempre di capire qual è la soluzione perfetta per voi.

D’altro canto, i Pesci tendono ad isolarsi e a risultare “irraggiungibili” quando si ritrovano imprigionati nel marasma dei loro pensieri. La loro tendenza all’introspezione li porta spesso a non comprendere i segnali sociali e a sovra-analizzare le situazioni in cui si trovano. Questioni banali diventano grandi problemi e le intenzioni degli altri possono risultare spesso maligne e le loro azioni fatte in cattiva fede. I Pesci tendono inoltre a sentirsi giudicati anche quando non vi sono prove evidenti a riguardo e hanno la costante percezione che gli altri abbiano una visione di loro che non corrisponde alla realtà.