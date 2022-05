Primark, tutti i clienti stanno impazzendo per il prodotto più in voga del momento: costa meno di 3€ e fa davvero miracoli!

Primark è indiscutibilmente il marchio più in voga del momento, l’unico in grado di mettere d’accordo milioni e milioni di clienti in tutto il mondo. Con un fatturato pari ad oltre 7 miliardi di euro ed un totale di ben 78.000 dipendenti, la catena irlandese di proprietà della Associated British Foods sta riscuotendo un successo imparagonabile.

Specializzata nella vendita di capi di abbigliamento per uomini, donne e bambini, l’azienda è attivissima anche nel commercio di una vasta gamma di prodotti concernenti la cura della casa. Gli otto negozi presenti nel territorio italiano sono ormai una garanzia per migliaia di clienti.

I più soddisfatti non mancano di fare pubblicità alla catena attraverso le piattaforme social. Soltanto nelle scorse ore, grazie ad una tiktoker famosissima, uno degli articoli distribuiti proprio da Primark sta ricevendo un’attenzione mediatica senza precedenti. Costa meno di 3€ ed è veramente miracoloso!

Primark, costa quasi 3€ e fa miracoli: la gente è completamente impazzita – VIDEO

Grazie alla giovanissima tiktoker Grace Tutty, che vanta di un pubblico social pari ad oltre 100mila unità, moltissime persone hanno messo gli occhi su un prodotto particolarissimo, distribuito sul mercato proprio dal marchio Primark.

Stiamo parlando di un bigodino senza calore che farebbe letteralmente miracoli in termini di ricci. L’influencer, che lo ha proposto in alternativa al costosissimo styler Dyson Airwrap, ha tenuto a sottolineare l’efficacia di questo “miracoloso” strumento.

Grace, che ha definito il bigodino senza calore “il miglior acquisto della sua vita“, ha mandato su di giri milioni di followers. Come sottolineato dalla tiktoker, l’articolo messo in vendita da Primark, oltre ad essere decisamente più economico rispetto al Dyson Airwrap, avrebbe il vantaggio di non danneggiare la salute dei capelli.

Tramite i commenti, le fan dell’influencer non hanno mancato di esternare la loro euforia incontenibile. “Lo voglio“, “devo assolutamente comprarlo” hanno replicato le utenti, che si saranno rapidamente recate presso il negozio Primark più vicino per acquistare il formidabile articolo.