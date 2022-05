Per risparmiare sulla bolletta è necessario mettere in atto alcuni accorgimenti. Arriva un trucco rivoluzionario, semplicissimo.

Per mettere un freno alla bolletta arriva un metodo inaspettato, dai risultati senza precedenti. Una soluzione applicabile tutto l’anno per risparmiare e far gioire così i propri conti.

Se d’inverno le spesa aumentano per il riscaldamento, a causa del gas consumato, lo stesso film si ripete in estate per il condizionatore, facendo schizzare i consumi dal punto di vista elettrico.

Quest’anno questo è vero come non mai, viste le alte temperature nonostante l’estate non sia ancora iniziata. Con la necessità di rinfrescare gli ambienti i condizionatori sono già stati inaugurati: il loro consumo di elettricità si aggiunge a quello dettato dal consueto uso di elettrodomestici come il frigorifero. Per mettere un freno a tutto questo arriva un metodo dai risultati infallibili che riguarda proprio il frigo.

Risparmiare sulla bollette: trucco semplice dai risultati garantiti

Per dire addio a bollette salate, oltre ai soliti accorgimenti come chiudere le luci, usare con parsimonia elettrodomestici e in non eccedere inverno con il riscaldamento nonché in estate con i condizionatori, arriva un metodo alternativo dai risultati garantiti.

Protagonista assoluto di questa soluzione nel segno del risparmio una bottiglia d’acqua. Questa, scelta in plastica, va riempita per ¾ per poi inserirla nel freezer e lasciarla congelare. Di seguito si pone nel frigo, posizionandola all’opposto del termostato: con questo piccolo trucco si garantisce al frigo un temperatura stabile portando a un notevole risparmio.

Una volta che l’acqua della bottiglia è sgelata si ripete di nuovo il procedimento applicabile tutto l’anno, ma ancora di più in estate momento in cui il frigo è messo a dura prova dalle alte temperature. L’aria calda all’esterno costringe il suo motore a un lavoro maggiore, portandolo a consumare di più.

Altro accorgimento è quello di tenerlo quanto più possibile chiuso, non restando a fissarlo aperto in cerca di cibo: questo infatti porta a sbalzi di temperatura, aumentandola nel frigo che poi dovrà rifarla scendere.

Questo trucco semplicissimo agevola il risparmio energetico domestico, facendo tirare un sospiro di sollievo quando si dovrà pagare le bollette.