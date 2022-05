Un ragazzo, di cui non si conosce l’identità, è stato trovato morto questa mattina a Roma nelle acque del fiume Tevere. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia.

Roma, cadavere di un ragazzo recuperato nelle acque del Tevere: indagini in corso

Agghiacciante quanto accaduto a Roma questa mattina, giovedì 26 maggio, dove il cadavere di un ragazzo è affiorato dalle acque del fiume Tevere nei pressi di Ponte Sisto.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni passanti che camminando in zona hanno visto il corpo in acqua intorno alle 11. Sul posto, in pochi minuti, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del nucleo sommozzatori che ha avviato le operazioni per il recupero del corpo. La salma, scrivono i colleghi de Il Corriere di Roma, è stata poi trasportata sull’argine.

Intanto, sul luogo del ritrovamento, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia, i colleghi della Scientifica, il personale dell’Ares 118 ed il medico legale, che ha constatato il decesso. Le forze dell’ordine hanno attivato le indagini per determinare i contorni della vicenda e risalire all’identità. Dai primi accertamenti, riferisce Il Corriere di Roma, pare trattarsi di un ragazzo che indossava una maglietta bianca. Sul cadavere non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

Non è chiaro se la vittima sia finita nelle acque del fiume per un tragico incidente o se si sia trattato di un gesto volontario. Maggiori dettagli potranno emergere dai risultati dell’esame autoptico sulla salma che verrà eseguito su disposizione dell’autorità giudiziaria.