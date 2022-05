Senegal: è strage di bambini in ospedale. La causa della tragedia

Una tragedia senza precedenti. Undici bambini sono morti un incendio in Senegal, la notizia ha sconvolto il Mondo intero.

Non c’è stato nulla da fare per undici bambini (neonati) che hanno perso la vita in un ospedale in Senegal, il rogo che si è diffuso rapidamente nel reparto li ha uccisi in pochissimi minuti. A nulla sono valsi i soccorsi.

La causa della tragedia è da annoverare ad un guasto elettrico, un corto circuito che si è verificato per cause ancora da accertare da parte della autorità competenti.

Un dolore che non lascia scampo, comunità senza parole

Non ci sono parole per descrivere i momenti di terrore che hanno vissuto i genitori degli undici neonati bruciati vivi dall’incendio, sbirciando sui social si apprende che le grida sono state strazianti. La città di Tivaouane, nel Senegal occidentale è sotto shock.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Spesa in Italia, sarà sempre più difficile: la situazione è da brividi

Ad annunciare lo spaventoso incidente è stato Macky Sall, presidente del Paese che con un messaggio su Twitter ha comunicato: “Ho appena appreso con dolore e sgomento della morte di 11 neonati nell’incendio del reparto neonatale dell’ospedale pubblico”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> In Italia inizia a mancare il gas: è forte il rischio blackout