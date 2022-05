Superenalotto, la vincita più alta di sempre: la data da ricordare

Superenalotto, il 24 maggio è una data da ricordare: una vincita mai così esorbitante. Cos’è successo?

Il Superenalotto è uno di qui giochi che almeno una volta nella vita chiunque ha provato. Una speranza che si cela dietro quei numeri di cambiare la propria vita ed in effetti viste le ingenti somme non si può sognare il contrario. Milioni sono gli italiani che giocano periodicamente e scelgono quella combinazione di numeri a loro geniale e sfidare la sorte.

In questi giorni aleggia un’atmosfera strana tra gli appassionati del Superenalotto. E qualcosa in effetti è accaduto: il 24 maggio per i giocatori di tutta la penisola è una data assolutamente da ricordare. Cos’è successo? Mai vista una vincita così esorbitante, contro ogni record pregresso. Da restare a bocca aperta!

Superenalotto, il 24 maggio è una data da ricordare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sai che ti cercherei in tutta Milano, Elodeeeaa” Elodie, strega tutti. Visuale dal basso vietata – FOTO

Come abbiamo già anticipato, il 24 maggio è una data da ricordare: è avvenuto infatti qualcosa che non accadeva da anni, precisamente tre. No, non stiamo parlando della vincita, il jackpot infatti continua a crescere in maniera smisurata e ieri si è registrato un record sull’ammontare dello stesso. Nessun sei infatti all’orizzonte e nessuno ha avuto l’incredibile fortuna di aggiudicarsi il premio.

Nel 2019 avvenne la vincita più alta di sempre: 209,1 milioni di euro che sono stati aggiudicati a Lodi. Un assegno da brividi quello che lo Stato emesse nei confronti del vincitore. Una data che gli appassionati non potevano dimenticare, fino al 24 maggio dove quel record è stato battuto dati che allo stato attuale il jackpot è pari a 210 milioni di euro.

E’ passato un anno ormai dall’ultima vincita pari a 159 milioni di euro, finiti in provincia di Fermo, a Montappone, nelle Marche. Un giorno importante e che cambiò la vita del vincitore che in un colpo solo riuscì quindi a portarsi oltre 150 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Stabile e Sangiovanni si mostrano così: “padre, madre e figlia”. Il VIDEO

Una cifra che comunque per una persona può anche risultare spropositata, forse per la velocità con cui arrivano e che ti fanno cambiare modo di concepire la vita da un giorno all’altro. Eppure gli italiani ci sperano, questo emerge chiaramente dal successo dell’incredibile gioco.