Dichiarazione inattesa a “Uomini e Donne”. Lo stupore dei presenti e di Maria De Filippi è senza precedenti. Lei è “incinta”, svelata l’identità del padre in diretta.

A meno di una settimana dalla conclusione di quest’ultima effervescente stagione 2022 della trasmissione “Uomini e Donne“, capitanata da Maria De Filippi, una dichiarazione improvvisa ha destabilizzato gli equilibri in studio generando particolare sorpresa nei presenti in diretta quanto nei suoi telespettatori.

La spiazzante confessione ha riguardato uno dei protagonisti più amati all’interno delle mai statiche dinamiche del noto programma di Canale 5. La notizia sulla scoperta di essere in dolce attesa si è successivamente presto diramata in rete attraverso i vari social di riferimento, generando altrettante emozioni contrastanti anche da parte degli spettatori più fedeli.

“Uomini e Donne”, paralisi in studio per la confessione del padre: “è incinta”

Si tratta del ventisettenne, ex tronista, Luigi Mastroianni. Il carismatico giovane, di origini siciliane, è ora pronto a diventare papà a tutti gli effetti. E ad accompagnare la pubblica ed emozionante dichiarazione, apparsa in queste ore su Instagram, della sua attuale fidanzata.

Dopo essere uscito in passato dalla trasmissione mano nella mano con la sua ex partner, Irene Capuano, la loro relazione si è poi conclusa in tempi abbastanza brevi cedendo il passo a una nuova e questa volta duratura love story.

Dal 2020 l’ex tronista è infatti legato sentimentalmente ad Anna Scuderi, incontrata durante i primi tempi della pandemia e con la quale ha condiviso nel corso di questi ultimi due anni numerose istantanee di momenti d’intensa quotidianità. Fino all’annuncio che ha nettamente scosso gli animi dei suoi fan.

L’immagine del test di gravidanza, con risultato positivo, è apparso inizialmente nelle storie pubblicate da Anna ed è poi stato nuovamente condiviso dallo stesso ex tronista. É “incinta“, la scritta è apparsa in bianco pretendendo una serie di abbracci ricolmi di felicità.

“Ti aspettiamo, amore mio“, ha dichiarato infine il deejay amante del fitness reduce da “Uomini e Donne”.

“Mi ha regalato la cosa più bella che potesse accadere ad un uomo“, ha poi concluso in maniera romantica l’ex tronista.