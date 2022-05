“Amici” di Maria De Filippi: potrebbero tornare i due insegnanti più amati

Amici di Maria De Filippi: a distanza di anni dal loro addio al programma, potrebbero tornare due insegnanti amatissimi nel talent più famoso d’Italia

Amici di Maria De Filippi è terminato solo un paio di settimane fa e, ovviamente, sono già partiti i lavori per la prossima edizione che avrà inizio a settembre, in autunno. In questa occasione conosceremo nuovi aspiranti allievi della scuola che proveranno a realizzare il loro sogno di vivere di musica o di danza. E, come ogni anno, ci saranno degli insegnanti.

Quest’anno ci sono stati questi insegnanti: Veronica Peparini, Raimondo Todaro, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che oramai sono delle presenze costanti, così come Alessandra Celentano e infine Lorella Cuccarini. I posti più a rischio per il prossimo anno, però, pare che siano quelli della maestra Pettinelli e della Peparini, che quest’anno non hanno riscosso chissà che grande successo.

Amici di Maria De Filippi: due insegnanti potrebbero tornare nel talent

Infatti, pare che Maria De Filippi stia sentendo la mancanza di due ex insegnanti della scuola. Uno manca oramai da molto tempo ma è stato un grande protagonista, l’altra invece è assente da circa un anno. Il primo è Garrison, che nell’ultimo anno è venuto spesso per occuparsi di alcune gare della scorsa edizione. Anni fa era una presenza immancabile nel programma di Maria e, quando se n’è andato, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei telespettatori.

La seconda invece è Arisa, che insieme a Rudy Zerbi era in grado sempre di regalarci dei spettacoli che riuscivano sempre ad intrattenere e a divertire il pubblico da casa. La sua assenza nell’ultima edizione è stata dovuta al lavoro compiuto con Ballando con le Stelle, dove non solo ha vinto ma ha anche trovato l’amore.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio, ma in ogni caso sarebbero due ritorni che renderebbero molto felici i fans del programma più seguito della nostra televisione.