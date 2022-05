“Sei un’opera d’arte” Anna Safroncik, le curve della sensualità – FOTO

Anna Safroncik si lascia andare a degli scatti mozzafiato che mandano i fan in tilt, il suo sguardo è celestiale: l’ultimo post è virale

L’abbiamo conosciuta a Centovetrine, di origine ucraina, Anna Safroncik è una delle attrici più in voga del momento e molto amata dal pubblico italiano.

La soap opera è stata il trampolino di lancio che l’ha spinta ad intraprendere una carriera unica. E’ stata la protagonista della fiction Le tre rose di Eva, ha lavorato a fianco di Roberto Farnesi, Ficarra e Picone e tanti altri colleghi. Molto attiva sui social, non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate.

Anna Safroncik, lo sguardo dell’amore: chi è il fortunato? – FOTO

Sguardo intenso, elegante e fine, Anna Safroncik da anni si mostra così: sempre naturale e spontanea ed è questo che piace al pubblico che la supporta e sostiene in ogni situazione.

Attualmente è impegnata in campagne pubblicitarie e shooting fotografici, l’ultimo post ne è un esempio. A quanto pare l’attrice intenta a lavorare per un servizio sui profumi, si è innamorata di alcune fragranze.

“Con l’arrivo dell’estate ho voluto profumare la mia casa e le mie giornate con una nuova fragranza. Ora mi sveglio tra le note fiorite e fruttate di Magnolia Blossom & Wood e mi sento pronta per la nuova stagione”. Ha scritto. Per l’occasione ha indossato un vestito grigio attillato e una giacca nera, con questo outfit ha spiazzato il pubblico che non ha potuto fare a meno di commentare: “Sei la vera opera d’arte del mondo” e poi ancora “Tu sei stupenda”.

Anna Safroncik ha fatto colpo, come sempre d’altronde. E’ un concentrato di energia, sempre pronta a mettersi in gioco, con tante esperienze alle spalle e ancora tanti sogni da realizzare. Ha tutto quello che ha sempre desiderato, la sua carriera va a gonfie vele e l’amore della famiglia e dei fan la spinge a dare sempre il massimo.