Ascoli Piceno, operaio di soli 23 anni cade da una tettoia e muore: la Procura apre un’inchiesta

Un’altra vittima sul lavoro in Italia che aggrava il già pesantissimo bilancio delle morti bianche. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 maggio, un operaio di soli 23 anni ha perso la vita in uno stabilimento di un’azienda di profilati di alluminio, sita a Monsampolo del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Si chiamava Simone Ferri ed era residente nel comune di Castel di Lama. Il giovane, stando a quanto ricostruito, come riportano alcune fonti locali e la redazione dell’Ansa, si trovava su una tettoia di un capannone per effettuare delle operazioni di manutenzione. Improvvisamente, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da un’altezza di diversi metri battendo la testa al suolo.

In pochi minuti, dopo l’allarme lanciato dai presenti, presso lo stabilimento sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare disperatamente l’operaio. Tutto inutile, alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso, sopraggiunto praticamente sul colpo.

Accorsi anche i carabinieri e gli ispettori dell’Area vasta 5 per gli accertamenti e le indagini sul caso. La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, riferiscono i colleghi dell’Ansa, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per risalire ad eventuali responsabilità sul tragico incidente.