“L’ombelico dove è finito” Benedetta Parodi in bikini, il fisico pazzesco, ma qualcosa è sparito – FOTO

Benedetta Parodi torna a sorprendere i suoi followers con un’immagine in bikini: un dettaglio lascia però tutti interdetti.

Benedetta Parodi è uno dei volti più apprezzati della nostra televisione. La nativa di Alessandria, praticamente da sempre, lavora in trasmissioni che trattano tematiche come ricette e cucina. Sul web, la classe 1972 viene considerata come la regina indiscussa dei fornelli. Zia Bene, dal canto suo, si diverte tantissimo nel condividere anche sul web contenuti di ogni tipo.

Tra rubriche incredibili (il ‘Mercoledolce è diventato ormai un appuntamento imperdibile per i followers), video in cui spiega le ricette passo passo e soprattutto contenuti in cui svela trucchetti entusiasmanti, la moglie di Fabio Caressa non delude mai le aspettative. Non mancano però contenuti inerenti alla sua vita privata: post in cui parla dei membri della sua famiglia ma soprattutto fotografie incantevoli arricchiscono di certo il suo profilo IG. Quest’oggi, la Parodi ha deciso di mettere in mostra il suo fisico da crepacuore, pubblicando una foto in bikini. Tutto molto bello, ma un dettaglio incredibile ha subito scatenato il popolo del web.

Benedetta Parodi in bikini: il fisico è pazzesco, ma un dettaglio sorprende il web

