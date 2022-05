Chanel Totti cambia look, è sempre più simile a mamma Ilary Blasi: i fan dei social stentano persino a riconoscerla!

In casa Totti, specialmente in questi ultimi giorni, sta letteralmente regnando un’atmosfera di euforia. La vittoria della Roma in Conference League ha travolto la famiglia del “pupone”, che si è unita ai festeggiamenti proprio al fianco dell’ex capitano del club.

Suo figlio Cristian Totti, in particolare, ha postato una foto dolcissima attraverso le Instagram stories, mostrandosi assieme al papà più famoso proprio sugli spalti dello stadio di Tirana.

Ovviamente, la gioia non avrà mancato di investire anche le donne della casa, che a differenza di Francesco e Cristian, tuttavia, non hanno esternato apertamente il loro stato d’animo.

Al contrario, la secondogenita di Totti e Ilary si sta comportando come se nulla fosse, continuando a postare video che non mancano di catturare le attenzioni dei fan. In una delle ultime clip, a questo proposito, la somiglianza con Ilary appare davvero impressionante…

Chanel Totti cambia look. I fan stentano a riconoscerla: “sembri mamma Ilary” – VIDEO

Chanel Totti, sorella minore di Cristian e secondogenita di una delle coppie più amate dello spettacolo, è ormai una star dei social in piena regola. Con 17mila seguaci solo nella piattaforma di TikTok, la 15enne sembra destinata a superare presto il successo dei genitori.

La giovane, amatissima da Francesco e Ilary, sta crescendo a vista d’occhio e diventa ogni giorno più bella. In una delle ultime clip postate attraverso TikTok, tra l’altro, la 15enne ha mostrato ai followers un cambiamento di look impressionante.

Chanel, diversamente dal solito, ha deciso di presentarsi con una chioma riccia ribelle, che gli ammiratori non le avevano mai visto prima d’ora. Come sottolineano diversi commenti lasciati dai followers, la giovane assomiglierebbe sempre di più alla famosa conduttrice.

“Sembri mamma Ilary“, “tale e quale a lei“: questi i pensieri dei fan di fronte al video mozzafiato pubblicato da Chanel. Un video che, come da previsione, non ha mancato di racimolare una vera e propria ovazione di likes.