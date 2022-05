Chanel Totti tutti festeggiano e lei reagisce così. È clamoroso

Mentre tutti festeggiano la vittoria della Roma della Conference League, Chanel Totti reagisce così: clamoroso retroscena.

Grandi festeggiamenti dopo la vittoria di mercoledì scorso della Roma in Conference League. Un incredibile traguardo a distanza di dodici anni, visto che l’ultima volta una squadra italiana ha vinto risale al 2010 con l’Inter guidata da Mourinho.

In questo 2022 sempre sotto l’ala del tecnico, la Roma ha portato a casa il grande traguardo nella finalissima giocata a Tirana.

Ritornata la squadra in Italia, la capitale è stata invasa da un bagno di tifosi intenti a festeggiare i giallo rossi, raggiungendo per le vie numeri incredibili: sono stati più 100 mila le persone per le strade romane ad aver animato una grande festa per la vittoria della loro squadra del cuore.

Tra questi non manca all’appello Cristian Totti, il figlio dell’ex campione della Roma. Nel clima di gioia, la figlia Chanel invece reagisce in modo inaspettato.

Chanel Totti, reazione inaspettata: clamoroso

La secondogenita di Totti e Ilary Blasi ha catturato l’attenzione a seguito della vittoria della Roma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Ubriachi di passione”, Annalisa Scarrone e la gonna cucita al limite: gambe favolose – FOTO

15 anni, occhioni azzurri, capelli biondissimi, lineamenti angelici come i suoi fratelli, Chanel sta crescendo approdando anche lei sui social. Presente su Instagram e Tik Tok, anche se non pubblica moltissimo, non mancano contenuti in cui sfoggia i suoi look, mostrando la sua bellezza ereditata da mamma e papà.

Tuttavia a seguito della vittoria della Roma a stupire è la sua reazione o meglio la sua non reazione. La 15enne non ha pubblicato nulla e a differenza del fratello, sceso in piazza a festeggiare, di lei nemmeno l’ombra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Non è umana” Federica Nargi pronta per l’estate: in bikini ha già conquistato l’isola – FOTO

Niente giro per le strade romane insieme ai tifosi. Forse, la figlia di Totti e Ilary ha preferito rimanere nella sua stanza. La giovane vive con la famiglia nella capitale, nel quartiere Eur, in un’abitazione lussuosa in cui ha una stanza tutta sua. Una conquista avvenuta durante il lockdown in quanto prima viveva con la sorella e grazie a cui si è creata uno spazio tutto suo dove non manca un quadro dedicato a una delle stiliste più famose della storia a cui è ispirato il suo nome: Coco Chanel.