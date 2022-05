Charlene di Monaco parla per la prima volta dopo mesi di silenzio. Adesso che è tornata a Palazzo vuota il sacco su Alberto e la sua salute

Per mesi è stata protagonista indiscussa del gossip di mezza Europa e ancora le luci dei pettegolezzi per lei non si sono spente. Parliamo di Charlene di Monaco, la principessa moglie di Alberto che dopo diversi mesi in Sud Africa per via di un’infezione alle vie respiratorie, ha trascorso molto tempo in una clinica in Svizzera.

Da un po’ di tempo è tornata a Palazzo ma secondo i ben informati sarebbe solo un ritorno di facciata in quanto Charlene ed Alberto sarebbero ormai separati. Le sue apparizioni in pubblico e la vita a Palazzo servirebbero, infatti, come prova che tra i due tutto vada per il meglio, salvando le apparenze agli occhi dei sudditi e del pubblico curioso che li segue.

Ma davvero stanno così le cose? Ci ha pensato Charlene in persona a chiarire tutto una volta per sempre. Dopo mesi di silenzio ecco le sue parole.

Charlene di Monaco, la verità sul rapporto con Alberto

La malattia, i tradimenti, i presunti contratti prematrimoniali, la vita in una casa vicino il Palazzo e chi più ne ha più ne metta. In questi mesi abbiamo letto e sentito di tutto su Charlene di Monaco ed il suo rapporto con Alberto. Adesso è arrivato il momento della resa dei conti.

È lei che ha parlato dopo mesi di silenzio. Lo ha fatto con Monaco Matin adesso che è tornata in pianta stabile nel Principato e a Palazzo accanto ai suoi figli e al marito. Charlene ha precisato di sentirsi ancora fragile dal punto di vista della salute ma serena. Oggi tutte le sue energie sono concentrate sulla sua famiglia, Alberto ed i suoi piccoli Gabriella e Giacomo.

“La mia salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce – ha chiarito – La strada è stata lunga, difficile e molto dolorosa“. E dal punto di vista sentimentale? La principessa ha descritto come “deplorevole” tutto quello che è stato detto su di lei e la sua vita. Ha parlato di “falsità” che sono state dette e scritte su alcuni giornali difendendo a spada tratta il marito.

“Alberto è stato di grande supporto, abbiamo parlato insieme di questi articoli maligni e lui ha fatto tutto il possibile per proteggere me e i nostri figli“. Insomma Charlene non si espone e lascia intendere che sulla sua vita sentimentale non ci siano ombre.