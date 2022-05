Un nuovo inizio per il comico italiano sempre più amato nella penisola. Mentre arrivano le anticipazioni sul nuovo tour, esplode nel web la nuova canzone.

Dopo 11 anni di silenzio e una discesa dalle scene che non sembrava possibile, torna alla ribalta lo show di Checco Zalone. Di passi nella carriera il comico pugliese ne aveva già fatti molti: dopo il Resto umile World Tour e i record dei suoi film al cinema, il comico sembra portare avanti tematiche e comicità nuove. Con il nuovo spettacolo inedito, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, Zalone prorompe sulle scene con “Amore+IVA”.

Il nuovo tour che il comico pugliese deve intraprendere comprenderà palazzetti e teatri di tutta Italia, così come riporta Il corriere della Sera. Il nuovo tour, prodotto da Arcobaleno Tre e MZL durerà un anno e prevede di fare tappa nelle principali città italiane. Il suo debutto a partire dal prossimo 8 novembre sarà nel capoluogo toscano, a Firenze. Zalone non vede soste per il nuovo tour e lo spettacolo sembra già suscitare una considerevole fetta di fan che non vedono l’ora di vederlo esibire sui palchi.

“Sulla barca dell’oligarca”, la nuova hit dell’estate è firmata Checco Zalone

Tra le anticipazioni lanciate dal comico pugliese, vi è quella del periodo delle vacanze natalizie quando lo spettacolo verrà organizzato presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano, prevedibilmente dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023, come riporta Il corriere della Sera.

Oltre alle date milanesi, previste anche apparizioni sull’emblematico palcoscenico dell’Arena di Verona. Lì, per le date di maggio del 2023 sono previste delle serate all’aperto in compagnia del comico più amato dagli italiani. Tra le altre città considerate, Roma, Bologna, Napoli e Torino.

Il comico che scatena con pochissimo l’ilarità di giovani e meno giovani, ha fatto poi uscire sul web un nuovo video animato. La clip, dal titolo “Sulla barca dell’oligarca” è una canzone che sembra già diventare una hit per l’estate.