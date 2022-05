“Code in tutti i supermercati”: fino al 30 giugno la possibilità per tutti di mettersi in viaggio – VIDEO

Carrefour, in arrivo per i clienti la possibilità di mettersi “in viaggio”: code in tutti i supermercati, la reazione è stata clamorosa

La catena attiva nella distribuzione alimentare, nata ad Annecy nel 1959, ha recentemente offerto ai suoi affezionatissimi una possibilità letteralmente da non perdere. Tutto quello che i clienti abituali di Carrefour devono fare è seguire le istruzioni riportate proprio all’interno del sito ufficiale dell’azienda.

Dal 27 maggio al 30 giugno, con una spesa minima di 20€, gli acquirenti che solitamente si affidano al noto marchio potranno beneficiare di un’opportunità più unica che rara. Come si evince dalla pagina Instagram ufficiale di Carrefour, tra i clienti l’euforia sembra dilagare: “siamo prontissimi!“.

“Code nei supermercati”: fino al 30 giugno la possibilità per tutti di mettersi in viaggio con Carrefour

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> MD, clienti impazziti per il prodotto più ricercato. “Ma costa così poco?”: euforia incontenibile

Con Carrefour arriva l’imperdibile opportunità di mettersi letteralmente “in viaggio”. La nota azienda con sede in Francia, per il periodo di tempo che va dal 27 maggio al 30 giugno, ha infatti prospettato una possibilità davvero clamorosa per i clienti che decideranno di recarsi nei punti vendita della catena.

Con una spesa minima di 20€, i compratori avranno diritto ad una cartolina contenente un codice alfanumerico univoco. Tutto quello che i clienti dovranno fare, una volta ottenuta la/e cartolina/e, è registrarsi sul sito del celebre marchio ed inserire la sigla alfanumerica in loro possesso, per scoprire se saranno o meno i fortunati vincitori del concorso “In viaggio con Carrefour”.

La catena attiva nella GDO, infatti, mette in palio la possibilità di vincere fino a 35 Jeep Renegade Hybrid ed ulteriori 40.000 premi tra gli articoli messi in commercio da Carrefour. Unico requisito per poter avere accesso al concorso? Essere in possesso della Carta Fedeltà del marchio francese. In aggiunta, come spiegato nel sito ufficiale, per ottenere la cartolina sarà valida anche una spesa fatta comodamente da casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eurospin, i clienti assaltano il prodotto più acquistato dell’estate. Costa meno di 2€ ed è strepitoso

“In viaggio con Carrefour” è solo una delle tante iniziative organizzate dall’azienda, che non smette di soddisfare giorno dopo giorno i propri clienti. A partire da oggi e fino al 30 giugno prossimo, moltissimi consumatori non mancheranno di tentare la fortuna.