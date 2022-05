Covid-19, monitoraggio Iss: migliora la situazione in Italia

Dai dati inseriti nell’ultimo monitoraggio dell’Iss sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 si evincono nuovi segnali di miglioramento.

L’andamento dell’epidemia da coronavirus, diffusasi in Italia da oltre due anni, fa registrare un nuovo miglioramento. Segnali positivi che si evincono, oltre quotidianamente dal bollettino, anche dal monitoraggio effettuato dalla Cabina di Regia.

Secondo il report, pubblicato stamane sul sito dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità), sono in calo l’indice di contagio Rt, l’incidenza dei casi settimanali ed il livello di occupazione dei pazienti Covid negli ospedali del nostro Paese.

Covid-19, monitoraggio settimanale Iss: scendono l’incidenza dei casi e l’indice Rt

Questa mattina sul sito dell’Iss è stato pubblicato il monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia da Covid in Italia effettuato in collaborazione con il Ministero della Salute. Dal report emergono nuovi segnali di miglioramento in linea con quelli registrati negli ultimi mesi.

Secondo gli esperti risulta essere in calo, e ancora sotto la soglia epidemica fissata ad 1, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici pari a 0,86 (range 0,83–0,90) rispetto allo 0,89 della precedente rilevazione. Praticamente stabile, invece l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero che si attesta a 0,83 (0,80-0,86). Scende ancora l’incidenza settimanale che passa da 375 casi ogni 100 mila abitanti a 261.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, monitoraggio Iss: crolla l’incidenza dei casi, stabile l’Rt

Si allenata ancora la pressione sulle strutture ospedaliere italiane: secondo il report il livello di occupazione dei pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva è sceso dal 3,1 al 2,6%, mentre quello nelle aree mediche a livello nazionale dal 10,9 al 9%. In entrambi i casi i dati sono sotto la soglia critica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, 100 milioni di casi nella stagione invernale. La previsione USA

Ad oggi una sola Regione/Provincia Autonoma risulta essere classificata ad rischio alto, per via dei dati inviati che non risultavano essere completi a sufficienza per la valutazione. Tutte le altre sono considerate a basso rischio, nessuna, dunque, è stata inserita nella fascia di rischio moderato. Infine, si legge nella nota sul sito dell’Iss, sono sei le Regioni/Province Autonome che hanno riportato almeno una singola allerta di resilienza. Nessuna ne ha riportate molteplici.