Dua Lipa, sul palco è accaduto l’impensabile davanti a tutti: la sua reazione è da ammirare – VIDEO

Dua Lipa. La super pop star britannica ma orgogliosamente di origine di etnia kosovaro-albanese è stata a Milano per due date del suo tour. Cosa è accaduto sul palco del Forum di Assago

Non ha ancora 27 anni e già Dua Lipa si è guadagnata il titolo di nuova Regina del pop internazionale. La cantante si è fatta conoscere quando, ancora adolescente, utilizzava la piattaforma YouTube diffondendo online video delle sue cover di brani famosissimi.

Le sue doti innegabili hanno attratto talmente tanta attenzione che oggi riempie stadi e teatri: è un vero fenomeno, la sua storia sembra tratta dalla sceneggiatura di un film. A spingerla verso la carriera musicale è stato suo padre, Dukagjin Lipa, ex musicista rock emigrato a Londra da Pristina, capitale del Kosovo.

Il primo album omonimo di Dua Lipa è uscito nel 2017, diventando immediatamente un successo commerciale; si è guadagnata la certificazione Disco di Platino in undici paesi (tra cui Regno Unito, Stati Uniti e Italia). La sua seconda fatica discografica risale al 2020, dal titolo “Future Nostalgia”, stesso nome del suo tour attualmente in corso. Scopriamo cosa è accaduto in una delle date italiane.

Dua Lipa incanta i fan italiani. Sul palco lo scivolone clamoroso

I fan italiani di Dua Lipa hanno atteso questo momento per ben due anni. La partenza del “Future Nostalgia Tour” era prevista per il 30 aprile 2020. É stato rimandato ben tre volte a causa della pandemia da Coronavirus.

La cantante londinese ha incendiato il palco del Mediolanum Forum di Assago il 25 e 26 Maggio e si esibirà nuovamente per l’ultima data nel nostro paese il 28 Maggio all’Unipol Arena, a Casalecchio di Reno (provincia di Bologna).

Lo show inizia con il brano “Physical” mentre lei si esibisce attorniata da un gruppo di perfetti ballerini. Coreografie impeccabili, scenografie da togliere il fiato, un trionfo di musica e colori, sembra una festa per il ritorno alla vita. Tra il pubblico milanese anche un’entusiasta Donatella Versace.

Tuttavia, un piccolo incidente ha “sporcato” la performance dell’interprete di “Be the one”. Fasciata in un’attillatissima tutina dal colore fucsia intenso è scivolata sul palco davanti alle migliaia di fan in adorazione.

A riportare il video dell’accaduto è stato il canale Instagram “Trash Italiano”. Si sono scatenati i commenti, alcuni carichi d’ironia: “Bua Lipa”, “Io al secondo gin tonic”, “L’ho vista ieri in prima fila ed è pazzesca live”, “È divina anche quando cade, c’è poco da fare”.

Dua Lipa si è rialzata immediatamente aiutata da un ballerino, continuando lo show come se niente fosse successo.

Ha salutato il suo pubblico con queste parole: “Grazie per la vostra energia, grazie per avermi dato l’opportunità di fare questo, grazie per averci sostenuto in questi due anni e averci permesso di essere qui”. Poi ha continuato scherzando: “Sono stata a Milano un paio di volte ma non ho mai avuto una stanza come questa”.