“Dai che è venerdì”: Elisabetta Canalis e le trasparenze più illegali – FOTO

Elisabetta Canalis semplicemente scatenata, l’ex velina inaugura il weekend con uno scatto super provocante: si vede tutto

Una grandissima notizia per tutti i suoi ammiratori: Elisabetta Canalis è tornata in Italia. La showgirl sarda è appena sbarcata dagli Stati Uniti per trascorrere alcuni giorni a Milano, presumibilmente per alcuni impegni di lavoro.

Da anni, vive ormai oltre oceano, ma periodicamente la vediamo tornare nel nostro paese. A volte, anche nella sua terra d’origine, in Sardegna, dove presumibilmente anche quest’anno trascorrerà un breve periodo di vacanza.

In attesa di vederla rilassarsi in estate – con tanto di scatti da capogiro – i suoi oltre tre milioni di followers su Instagram, e in generale tutti i suoi fan, numerosissimi e sempre fedeli, si ‘accontentano’ di averla ancora tra noi. Ma Elisabetta non ha perso tempo e ci ha già regalato un paio di scatti dei suoi, quelli da far davvero perdere la testa.

Ha iniziato ieri, probabilmente appena sbarcata dall’aeroporto e diretta in città, con una immagine clamorosa. Lo scatto con cui ha inaugurato il weekend è forse ancora migliore e ancora più seducente.

Elisabetta Canalis, la maglietta intima non copre proprio niente: visione da infarto, un risveglio speciale

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Wow”: Mercedesz in costume, seduta a terra lo mette proprio lì. Visione irresistibile – FOTO

Un buongiorno di quelli che proprio non si possono dimenticare, con una tenuta intima da svenire. Il primo piano di Elisabetta come sempre scatena gli ammiratori, ma ancor di più lo fanno le trasparenze audaci e super provocanti.

La maglietta aderentissima non copre nulla, la scollatura è eclatante ma il dettaglio che si vede al di sotto è quello che davvero fa impazzire i fan. Una visione a dir poco celestiale, che naturalmente le frutta like a non finire e tantissimi commenti estasiati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Shaila Gatta, una scultura (illegale) in movimento: l’acrobazia senza veli che non ti aspetti – FOTO

L’ammirazione dei fan è da sempre notevole, oltre vent’anni dopo Striscia la Notizia Elisabetta è ancora la numero uno. Un fascino e una sensualità senza tempo che trovano sempre nuove conferme e che sicuramente ci accompagneranno anche questa estate.