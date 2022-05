Eurospin, clienti in visibilio per il prodotto più acquistato dell’estate: costa meno di 2€ ed è letteralmente strepitoso!

Continuano le super offerte di Eurospin in vista del periodo estivo. Il marchio discount, che quest’anno ha festeggiato 29 anni di attività, continua ad essere un punto di riferimento per ben 10 milioni di clienti, che per la loro spesa quotidiana sembrano appoggiare in tutto e per tutto la filosofia proposta dalla catena.

“Spin“, acronimo di “spesa intelligente“, va proprio a sottolineare quella che, senza ombra di dubbio, è l’esigenza primaria di tutte le famiglie italiane: affidarsi a prodotti di buona qualità ma di prezzo contenuto. Il volantino valido fino al 5 giugno, considerato l’arrivo della bella stagione, contiene una vasta gamma di articoli in vendita ad un prezzo a dir poco conveniente.

Gli acquirenti affezionati al marchio, a questo proposito, stanno letteralmente prendendo d’assalto i supermercati per fare scorta di uno dei prodotti più gettonati dell’estate: cosa meno di 2€ ed è apprezzato proprio da tutti, grandi e bambini.

Eurospin, i clienti assaltano il prodotto più acquistato dell’estate. Costa meno di 2€ ed è strepitoso

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Primark, effetto di colore senza precedenti: “Andiamo a comprarlo” è delirio

Tra gli alimenti prediletti dagli italiani, specie per quel che concerne il periodo estivo, c’è indubbiamente il gelato. Rinfrescante e gustosissimo, il prodotto viene proposto nelle versioni più svariate anche dalle catene attive nella grande distribuzione organizzata.

Eurospin, come indicato nel volantino valido fino al 5 giugno, ha pensato ad una super promozione per tutti gli amanti del gelato. I clienti del marchio discount troveranno infatti la confezione di biscotti-gelato “Dolciando Big Cioc con mandorle“, contenente 6 porzioni, a solamente 1,99€.

Una novità che non ha mancato di mandare su di giri i clienti della catena. “Corro a comprarli“, “non vedevo l’ora” sono i commenti che si leggono all’interno delle pagine social della nota catena, che con questo prezzo stracciato non mancherà di vendere la gustosissima confezione a quantità industriali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> MD, clienti impazziti per il prodotto più ricercato. “Ma costa così poco?”: euforia incontenibile

Le offerte, tra l’altro, non terminano affatto qui. Sfogliando il volantino di Eurospin potrete trovare un’infinità di sconti imperdibili sui prodotti più richiesti del momento. Cosa state aspettando?