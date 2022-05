Federica Pellegrini, l’accappatoio si apre al punto giusto: battiti accelerati. Da così vicino è tutt’altra storia – FOTO

Federica Pellegrini incanta il web in un momento d’intimità ad alta temperatura. In accappatoio è uno spettacolo. Che visione!

Federica Pellegrini ha da tempo appeso le cuffie al chiodo per un finale di carriera da brividi ed emozioni da raccontare a figli e nipoti.

Nonostante il ritiro ufficiale dalle vasche, la showgirl ha fatto trasparire quella nostalgia ‘canaglia’ di un ritorno in grande stile. Ogni volta che si avvicina al bordo della piscina, l’anelito di tuffarsi e sbracciare all’infinito è di quelle appetibili che non si possono rinunciare facilmente.

La campionessa olimpica, protagonista di medaglie d’oro in quel di Shangai, giusto per citarne qualcuna tra le più recenti vanta di un occhio di riguardo anche sui social network, dove tutta la sua bellezza è spesso in prima linea.

Stavolta, le telecamere social hanno pizzicato Federica, in un momento d’intimità particolare e con l’accappatoio indosso. Lo spettacolo per i fan è stato davvero incontenibile: vediamo i dettagli

Federica Pellegrini ‘sbanca’ i social network con un primo piano in accappatoio da sogno ad occhi aperti

