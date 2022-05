Letizia di Spagna è finita nel mirino a seguito di un retroscena clamoroso in cui è coinvolta tutta la famiglia reale spagnola. Accade l’inaspettato.

Sparita. Questo è quanto accaduto a seguito di un pranzo reale tenutosi a Palazzo della Zarzuela, dopo il quale Letizia di Spagna si è data alla macchia, catalizzando così l’attenzione.

49 anni, ex giornalista, la sua presenza infatti non passa mai inosservata sia per il suo portamento, sia per i suoi look perfetti, fonte d’ispirazione a livello globale. Impeccabile persino con i capelli grigi naturali, questa volta a far parlare non sono le sue scelte in fatto di look.

A finire nel mirino un comportamento inaspettato: in questi giorni, in cui ha festeggiato i 18 anni di matrimonio con il Re Felipe, la famiglia reale spagnola si è riunita al completo per un grande ritorno.

L’ex Re Juan Carlos, esiliatosi in modo volontario per due anni a seguito di uno scandalo finanziario, è tornato a far visita ai cari. Nonostante la positività al Covid della suocera Sofia, è stato organizzato un incontro per la presenza di Juan a Palazzo: un pranzo in cui è accaduto l’inaspettato.

Letizia di Spagna: accade l’inaspettato e sparisce dai radar

Tensioni a Palazzo Zarzuela. La famiglia si è riunita al completo in occasione della toccata e fuga del suocero di Letizia, in Spagna soli per pochi giorni per poi ritornare negli Emirati.

Per l’occasione è stato organizzato un pranzo a cui la Ortiz non si è potuta sottrarre, nonostante i rapporti con i suoceri, in particolare con la madre di Felipe, non siano dei migliori. All’evento hanno preso parte anche le figlie della coppia reale Sofia e Leonor.

Ma a catturare l’attenzione è il fatto che la Royal dopo l’evento con i parenti sia sparita dai radar. I suoi impegni ufficiali sono stati fissati dopo diversi giorni, forse, per farla rifiatare dopo il faccia a faccia con i suoceri.