“Ma che ci fai in Italia?”, Maria Pedraza con il gelato fa impazzire i fan

Maria Pedraza coglie tutti i suoi ammiratori di sorpresa, la visita in Italia dell’attrice fa sognare: inclusa la sua posa provocante

La sua partecipazione alle prime due stagioni della popolarissima serie tv ‘La Casa di Carta‘ ne ha fatto un’attrice conosciutissima, sebbene non fosse tra le protagoniste. Maria Pedraza ha comunque colpito dritto al cuore gli ammiratori per la sua bravura e per il suo fascino eclatante.

All’interpretazione, nella serie, di Allison Parker, la figlia dell’ambasciatore inglese a Madrid, nel corso della prima rapina della banda del Professore, quella alla Zecca di Stato, hanno fatto seguito altre serie di grande successo su Netflix. Vale a dire, ‘Elite‘ e ‘Toy Boy‘. E non stupisce affatto che Maria sia oggi una attrice da oltre 12 milioni di followers su Instagram.

Tanta bravura, come detto, ma anche una bellezza mozzafiato e una sensualità clamorosa, per la 26enne iberica, che conta tantissimi ammiratori anche nel nostro paese. Per i quali c’è una notizia davvero lieto: Maria si trova in Italia.

Maria Pedraza stuzzica la fantasia degli ammiratori: la passeggiata con il gelato è da urlo

Lo apprendiamo proprio dal suo profilo Instagram, con degli scatti effettuati nel centro di Modena. Non sappiamo se Maria si trovi qui per una breve vacanza o per motivi di lavoro, o per entrambe le cose. Ciò che risalta immediatamente, come al solito, è la sua eleganza e la sua bellezza travolgente.

Maria ci mette anche un pizzico di provocazione, stuzzicando a dovere la fantasia degli ammiratori. Passeggiando per le strade, gusta un gelato con espressione ammiccante. Una visione più che sufficiente a incantare i suoi tantissimi ammiratori italiani, molti dei quali a questo punto sognano di incontrarla.

Più di qualcuno, probabilmente, farà rotta su Modena sperando di poterla vedere da vicino. Almeno, queste sono le intenzioni palesate in alcuni commenti al post.