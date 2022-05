Matteo Ranieri, la confessione di Valeria è clamorosa: “mi sono allontanata perché…”

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, la confessione dell’ex corteggiatrice lascia di sasso migliaia di fan: “mi sono allontanata perché…”

Nella giornata di ieri, Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno festeggiato i loro primi due mesi d’amore. La coppia, formatasi durante la stagione corrente di “Uomini e Donne”, non ha avuto bisogno di molto tempo per comprendere la portata dell’amore che li univa.

Il tronista, che per la giovane ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, l’ha scelta dopo poche settimane di conoscenza, palesando di fronte a tutti il sentimento crescente nei suoi riguardi. Ovviamente, la risposta della Cardone non poteva che essere un “sì“.

Dopo il dolcissimo post condiviso ieri dall’ex corteggiatrice, quest’oggi la giovane ha deciso di ritagliarsi del tempo per rispondere alle domande dei fan. Una delle repliche della Cardone, a questo proposito, non è passata inosservata ai numerosi ammiratori che la seguono. Le cose stanno veramente come raccontato da Valeria?

Matteo Ranieri, la confessione di Valeria Cardone è clamorosa: “mi sono allontanata perché…”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Checco Zalone: scatta il nuovo tour e nel web impazza il video “Sulla barca dell’oligarca”

Matteo Ranieri è approdato all’interno dello studio di “Uomini e Donne” ormai un anno fa. Il giovane, durante i suoi percorsi in veste di corteggiatore e tronista, si è fatto conoscere approfonditamente dal pubblico della trasmissione.

In particolare, i fan sanno perfettamente della grande passione che il 29enne nutre per la lettura. Passione che, stando alle pubblicazioni social, sembra condivisa anche dalla bellissima fidanzata Valeria Cardone. Una coincidenza che un fan, attraverso il box domande pubblicato dall’ex corteggiatrice quest’oggi, non ha mancato di farle notare.

“È una passione che ti ha trasmesso Matteo?” ha chiesto l’utente in questione, a cui la Cardone ha risposto seduta stante. La giovane, stando a quanto rivelato, avrebbe riscoperto il piacere della lettura solo in tempi recenti, una volta terminati gli studi. “Mi sono allontanata da questa passione nel periodo universitario, non mi andava molto di leggere“: questa la spiegazione fornita da Valeria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, Maria tira fuori la decisione irrevocabile: “non mi va di continuare”

A quanto pare, i due fidanzati sarebbero accomunati anche da questo piacevolissimo hobby. Senza ombra di dubbio, con il proseguire della relazione, Matteo e Valeria scopriranno di avere molti più interessi in comune rispetto a quanto immaginato.