Ieri sera è morto in ospedale a Messina l’operaio di 49 anni che nel pomeriggio era precipitato da un’impalcatura mentre lavorava.

Non ce l’ha fatta l’operaio di 49 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Messina. L’uomo è deceduto nella serata di ieri alcune ore dopo il ricovero in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, il 49enne sarebbe caduto nel vuoto mentre montava un infisso in un’abitazione.

Finito al suolo, è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza nel nosocomio della città dello Stretto, dove purtroppo è spirato a causa delle gravi lesioni riportate. A nulla sono valsi tutti i tentativi dei medici di tenerlo in vita.

Dolore e sconforto a Messina per la morte di Salvatore Marchetta, operaio di 49 anni rimasto vittima di un terribile incidente sul lavoro verificatosi ieri pomeriggio, giovedì 26 maggio.

Da quanto riporta la stampa locale e la redazione di Repubblica, il 49enne era impegnato nelle operazioni di montaggio di un infisso presso un appartamento al secondo piano di un palazzo. Improvvisamente, ha perso l’equilibrio ed è precipitato dall’impalcatura sulla quale si trovava impattando al suolo dopo un volo di alcuni metri.

I colleghi, che hanno assistito alla tragedia, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivato lo staff sanitario del 118 che ha prestato le prime cure a Marchetta e lo ha poi trasportato presso l’ospedale Papardo. Qui i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma in serata, purtroppo, hanno dovuto dichiararne il decesso.

A chiarire quanto accaduto saranno le indagini e gli accertamenti affidati alla Polizia del capoluogo di provincia siciliano, intervenuti sul luogo della tragedia.

Marchetta era molto conosciuto in città poiché, scrive Repubblica, era sempre presente allo stadio Franco Scoglio come steward durante le partite della squadra siciliana. L’intera comunità si è stretta al dolore dei familiari per la scomparsa.