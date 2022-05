Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in crisi? Quel particolare che insinua il dubbio

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: che succede tra i due? C’è un dettaglio non da poco molto interessante

Loro sono senza dubbio una delle nuove coppie del momento. Parliamo di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La conduttrice Mediaset da poco separatasi dall’ex marito Tomaso Trussardi pare si sia rifugiata tra le braccia del chirurgo di Sassari che ha partecipato anche Al “Grande Fratello”. Le immagini delle loro romantiche passeggiate e della fuga a Parigi hanno fatto il giro d’Italia e non solo.

Insomma che i due siano legati e anche in modo intenso pare evidente a tutti. Le immagini dei paparazzi non lasciano equivoci e Michelle e Giovanni non hanno fatto nulla per nascondersi.

C’è qualcosa però che fa pensare che tutto forse non vada nel verso giusto. Stanno insieme da poco, circa due mesi, eppure c’è un dettaglio che fa insospettire. Aria di crisi? Vediamo come stanno le cose.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, che succede? La verità

Che succede tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini? I due non parlano, non si espongono ma si fanno fotografare insieme. C’è qualcosa che li frena o qualche piccolo problemino tra di loro? Sono queste alcune delle domande ricorrenti in particolare dopo un dettaglio che è stato rivelato da chi è molto vicino alla conduttrice.

Il settimanale Oggi ha raccontato infatti un dettaglio curioso su Michelle: “Alle persone più vicine si dichiara single (nonostante i frequenti avvistamenti con il medico Giovani Angiolini)” si legge. Insomma l’ex di Tomaso Trussardi dice di essere single nonostante sia palese a tutti che non lo sia effettivamente.

Nessuna crisi con il suo Giovanni ma solo una comprensibile cautela dopo tutto il polverone mediatico che c’è stato in seguito all’annuncio della sua separazione da Trussardi tra rumors di tradimenti ed una ritrovata passione con Eros Ramazzotti.

Come abbiamo visto nulla di tutto questo e così adesso Michelle ci va con i piedi di piombo e rimane in silenzio sulla sua relazione con il bel 41enne chirurgo di Sassari. Insomma per il momento non è tempo né di conferme e né di smentite ed i fan della conduttrice dovranno accontentarsi delle foto dei paparazzi per dei piccoli aggiornamenti sulla sua vita sentimentale.