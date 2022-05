Mondo Convenienza devasta il mercato: “Ora ti puoi tuffare dentro”. Sorpresa “magnetica”

La nota catena di arredamenti per la casa ha proposto un’offerta davvero vantaggiosa a cui è impossibile resistere. Vediamo di che si tratta.

Sta per compiere 35 anni l’azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo conosciuta per i suoi prezzi accessibili per tutte le tasche.

Dal 1985 ha fatto il salto di qualità ed oggi è tra i primi distributori specializzati nell’arredamento per la casa in ogni sua parte.

Giovan Battista Carosi crea Mondo Convenienza a Viterbo ma dopo pochi anni apre altre filiali in Toscana, Abruzzo, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Puglia, Sicilia, Campania e Sardegna.

Attivissima sui social l’azienda ieri ha pubblicato un post che sta facendo sognare il web. “Magnetico come una calamita 🧲 Chi ha voglia di tuffarsi qui?”. Secondo voi a cosa si riferisce? Il post sta già dando filo da torcere alla concorrenza italiana, troppo forte la tentazione per non cedervi.

Mondo Convenienza non ha rivali, vince in termini di qualità-prezzo. Offerta incredibile!

Il post poi prosegue e spiega “Mostraci il tuo comodissimo divano con una foto e un tag a @mondoconvenienza!”. Ebbene sì, Mondo Convenienza ha riproposto una sua già fortunata offerta che qualche mese fa aveva fatto battere il cuore a molti consumatori.

Il divano sfoderabile modello Sara oggi ancora più evoluto e con 6 colori tutti nuovi: in scamosciato grigio cenere, nabuk elephant, bianco, nabuk light grey, grey e nero a 684 euro. Un vero affare.

Comodo nella seduta ma anche super soffice su schienali e braccioli, rifiniture di pregio con impunture a vista e penisola a scelta a destra o a sinistra per incontrare le esigenze di tutti gli acquirenti.

Moltissimi i commenti ricevuti in poco tempo a margine del post: “Preso bellissimo non vedo l’ora che arrivi!”, “Che angolo carino 😍”, “Prezzo imbattibile e bellezza estrema delle rifiniture”. Voi che aspettate? L’offerta è a termine e le scorte non sono infinite.