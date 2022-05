Curiosi di riuscire a svelare la vera identità del numero sconosciuto che vi sta chiamando? Ecco le varie modalità per riuscire a rintracciare la fonte.

Rintracciare la provenienza e l’identità di una chiamata in anonimo è oggi possibile grazie a diversi apposite applicazioni, escamotage, modalità e piattaforme online. La possibilità di effettuare una chiamata senza rivelare la propria identità è ormai un attività alquanto comune. E cui è possibile accedere digitando semplicemente #31# prima di digitare sulla tastiera il numero di destinazione.

Il numero sconosciuto, specialmente nel caso in cui la chiamata non provenga da una linea telefonica fissa, può dunque essere ugualmente esplicitato dall’utente che la riceve. Scopriamo adesso come fare perché questo avvenga. E quali sono i passaggi più immediati per risolvere il mistero.

Numero sconosciuto, come scoprire chi ti chiama in anonimo: tutte le modalità

In primis, tra le modalità più gettonate, vi è quella di accedere ad alcuni siti internet dedicati appositamente a tale richiesta da parte dell’utente. Truecaller è di certo fra i maggiormente affidabili. A pari merito si possono citare anche Jamino e Whooming.

Pur agendo in maniera diversa per eseguire la ricerca, ciascuna delle tre possibilità sembra esaudire pienamente le esigenze degli utenti in rete.

Come fare: sull’applicazione Whooming, ad esempio, una volta eseguita la registrazione il servizio sarà in grado di rivelare l’identità precedentemente celata dal numero sconosciuto. Per far sì che questo avvenga sarà sufficiente riagganciare la chiamata in arrivo per ricevere pochi istanti dopo un’altra chiamata fittizia. In questo frangente apparirà il numero di chi ha provato a contattarvi in modalità anonima.

Mentre, se si volesse far a meno di scaricare un’applicazione specifica sul proprio dispositivo, si può fare affidamento al servizio internazionale messo a disposizione da Truecaller.

Qui è inoltre possibile effettuare l’accesso tramite il proprio account Google, o vari. La registrazione non è richiesta. E potrete scoprire, con minor numero di passaggi, l’identità dello “sconosciuto“.